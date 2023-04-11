Жительница Кургана заявила, что учитель запирает детей в классе

12 апреля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

В школе Кургана провели проверку по жалобе на учителя (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Кургана обвинила учителя начальных классов в том, что она запирает детей в кабинете на замок. Попытка прояснить ситуацию у педагога якобы обернулась вызовом ребенка к директору, говорится в посте курганского паблика во «ВКонтакте». В мэрии Кургана изложенные в посте факты опровергли. «Что происходит в школе №22? Учитель начальных классов неоднократно запирает дверь класса на замок. Запирает детей в классе, этим нарушая пожарную безопасность и закон об ограничении свободы. В родительском чате был задан вопрос учителю в пятницу. <…> В понедельник директор школы вместе с учителем вызвали в кабинет директора не родителей, задававших вопрос учителю, а ребенка, чья мама задавала учителю неудобные вопросы. <…> В итоге девочку довели до слез, заставили извиниться перед учителем, унизив этим самым ребенка. Почему не предупредили законных представителей ребенка, что вызывают дочь на ковер к директору?», — говорится в посте, опубликованном в группе «Нетипичный Курган». В пресс-службе администрации Кургана, в ведении которой находятся городские школы, на запрос URA.RU ответили, что в образовательной организации проведена проверка по изложенным фактам. «Факт того, что детей закрывают в кабинете, не подтверждается. Руководитель образовательной организации встретилась с родителями, побеседовала с учителем. В ходе беседы был дан ответ на все вопросы родителей», — ответили в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана обвинила учителя начальных классов в том, что она запирает детей в кабинете на замок. Попытка прояснить ситуацию у педагога якобы обернулась вызовом ребенка к директору, говорится в посте курганского паблика во «ВКонтакте». В мэрии Кургана изложенные в посте факты опровергли. «Что происходит в школе №22? Учитель начальных классов неоднократно запирает дверь класса на замок. Запирает детей в классе, этим нарушая пожарную безопасность и закон об ограничении свободы. В родительском чате был задан вопрос учителю в пятницу. <…> В понедельник директор школы вместе с учителем вызвали в кабинет директора не родителей, задававших вопрос учителю, а ребенка, чья мама задавала учителю неудобные вопросы. <…> В итоге девочку довели до слез, заставили извиниться перед учителем, унизив этим самым ребенка. Почему не предупредили законных представителей ребенка, что вызывают дочь на ковер к директору?», — говорится в посте, опубликованном в группе «Нетипичный Курган». В пресс-службе администрации Кургана, в ведении которой находятся городские школы, на запрос URA.RU ответили, что в образовательной организации проведена проверка по изложенным фактам. «Факт того, что детей закрывают в кабинете, не подтверждается. Руководитель образовательной организации встретилась с родителями, побеседовала с учителем. В ходе беседы был дан ответ на все вопросы родителей», — ответили в мэрии.