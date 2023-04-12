Свердловские власти опередили Собчак в разоблачении фейка об упавшем НЛО

Евгению Куйвашеву и Владимиру Якушеву оперативно сообщили, что видео с НЛО — фейк Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО

Фейковое видео о неопознанном летающем объекте, якобы упавшем в Свердловской области, было вовремя распознано местной властью. Источники URA.RU утверждают, что, хоть ролик быстро стал вирусным и успел вызвать легкую панику у всех зрителей, до экстренных совещаний у мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, губернатора Евгения Куйвашева и полпреда президента в УрФО Владимира Якушева не дошло.

Власть оказалась в состоянии распознать подделку быстрее, чем это сделала журналистка Ксения Собчак, той же ночью опубликовавшая разоблачение в своем telegram-канале. Первой видео зафиксировала отслеживающая соцсети система «инцидент-менеджмента» в городе Богдановиче (именно туда якобы упало нечто). Информацию довели до дежурного полиции, тот передал сигнал по рации наряду ППС. Инспекторы побывали на месте и экстренно доложили, что ничего не было. Поэтому вечер вторника политическая элита Урала провела спокойно.

Оперативную отработку в разговоре с URA.RU подтвердил и мэр Орлов. По его словам, ему даже не успели ни о чем доложить, потому что «не о чем было докладывать». «Службы разобрались сразу, что это фейковая новость. Но за такие новости ответственность предусмотрена», — обратил внимание глава Екатеринбурга.

Фейк о падении неопознанного объекта в Богдановиче был опубликован ночью 12 апреля. Неизвестные смонтировали видео, на котором яркий шар упал в окрестностях города. Ролик успели подхватить СМИ и telegram-каналы, среди читателей началось волнение. Тогда же ночью власти официально опровергли информацию и начали поиск авторов сообщений. По данным URA.RU, создателям фейка может грозить лишение свободы.