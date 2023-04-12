В Северной Ирландии потеряли секретные документы, связанные с визитом Байдена

12 апреля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Документы, связанные с поездкой Джо Байдена в Северную Ирландию, найдены местным жителем Фото: Official White House / Erin Scott Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потеряла документы, касающиеся его визита в Великобританию и Северную Ирландию. Документы нашел житель Северной Ирландии. Начато расследование о нарушении безопасности. «Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам», — сообщили в эфире телеканала Sky News со ссылкой на местную полицию. Документы содержат информацию о сопровождающих визит полицейских и о планах перекрытия дорог в городе. Байден находится с визитом в Северной Ирландии и Великобритании с 11 по 14 апреля. Накануне его визита ирландцы подбросили самодельные бомбы на местное кладбище, передает телеканал 360.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потеряла документы, касающиеся его визита в Великобританию и Северную Ирландию. Документы нашел житель Северной Ирландии. Начато расследование о нарушении безопасности. «Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам», — сообщили в эфире телеканала Sky News со ссылкой на местную полицию. Документы содержат информацию о сопровождающих визит полицейских и о планах перекрытия дорог в городе. Байден находится с визитом в Северной Ирландии и Великобритании с 11 по 14 апреля. Накануне его визита ирландцы подбросили самодельные бомбы на местное кладбище, передает телеканал 360.