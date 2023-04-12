В Северной Ирландии потеряли секретные документы, связанные с визитом Байдена

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Документы, связанные с поездкой Джо Байдена в Северную Ирландию, найдены местным жителем Фото:

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потеряла документы, касающиеся его визита в Великобританию и Северную Ирландию. Документы нашел житель Северной Ирландии. Начато расследование о нарушении безопасности.

«Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам», — сообщили в эфире телеканала Sky News со ссылкой на местную полицию. Документы содержат информацию о сопровождающих визит полицейских и о планах перекрытия дорог в городе.

Байден находится с визитом в Северной Ирландии и Великобритании с 11 по 14 апреля. Накануне его визита ирландцы подбросили самодельные бомбы на местное кладбище, передает телеканал 360.

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена потеряла документы, касающиеся его визита в Великобританию и Северную Ирландию. Документы нашел житель Северной Ирландии. Начато расследование о нарушении безопасности. «Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам», — сообщили в эфире телеканала Sky News со ссылкой на местную полицию. Документы содержат информацию о сопровождающих визит полицейских и о планах перекрытия дорог в городе. Байден находится с визитом в Северной Ирландии и Великобритании с 11 по 14 апреля. Накануне его визита ирландцы подбросили самодельные бомбы на местное кладбище, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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