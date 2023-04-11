Власти ХМАО перевели агитацию по набору контрактников на языки стран СНГ. Инсайд

12 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Диаспоры ХМАО помогут властям привлечь контрактников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО передали в мэрии крупные тиражи листовок с рекламой контрактной службы для иностранцев. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что брошюры будут распространяться на азербайджанском, таджикском и узбекском языках, чтобы привлечь как можно больше членов диаспор к участию в специальной военной операции. «Рекомендовано распространять листовки через диаспоры, а также в мечетях. Многие мигранты плохо знают русский язык, поэтому для них решено перевести агитматериалы на родную речь», — сообщил инсайдер. В местных общественных мусульманских организациях корреспонденту URA.RU cообщили, что пока не получали таких листовок. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры был направлен запрос, ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, как мэрия Сургута агитирует мигрантов на прохождение контрактной службы. Первые откликнувшиеся на призыв представители диаспор уже заключили контракты.

Власти ХМАО передали в мэрии крупные тиражи листовок с рекламой контрактной службы для иностранцев. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что брошюры будут распространяться на азербайджанском, таджикском и узбекском языках, чтобы привлечь как можно больше членов диаспор к участию в специальной военной операции. «Рекомендовано распространять листовки через диаспоры, а также в мечетях. Многие мигранты плохо знают русский язык, поэтому для них решено перевести агитматериалы на родную речь», — сообщил инсайдер. В местных общественных мусульманских организациях корреспонденту URA.RU cообщили, что пока не получали таких листовок. В департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры был направлен запрос, ответ на него на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU писало о том, как мэрия Сургута агитирует мигрантов на прохождение контрактной службы. Первые откликнувшиеся на призыв представители диаспор уже заключили контракты.