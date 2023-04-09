Мэрия Сургута агитирует мигрантов на прохождение контрактной службы

Мэрия Сургута (ХМАО) агитирует мигрантов записываться в ряды контрактников для прохождения военной службы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.
«Чиновники уже провели встречи с руководством диаспор для того, чтобы они довели информацию об этом предложении своим землякам. Главным аргументом для приехавших станет льготное получение гражданства РФ при заключении контракта с Министерством обороны. Кроме того, они получат весь пакет социальной помощи от окружных властей. А там и региональные выплаты в 500 тысяч рублей для всех военнослужащих и обмундирование», — сообщил источник.
В мэрии Сургута журналисту URA.RU подтвердили, что в городе стартовала агитационная компания, которая ведется также и среди мигрантов. «Проводим активную рекламную кампанию для того, чтобы люди знали о военной службе. Помогаем военкомату. Встречаемся с гражданами города и трудовыми коллективами. Также встретились с представителями национальных диаспор. У нас, в принципе, национальные диаспоры и объединения активно принимают участия в волонтерской деятельности, а после рекламной компании по набору контрактников нашлись уже и те, кто откликнулся на этот призыв», — сообщил заместитель управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Александр Вечтомов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили сайт для желающих служить по контракту voin86.ru. На нем можно подать заявку для прохождения контрактной службы или записаться на встречу со специалистом.
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