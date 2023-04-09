Мэрия Сургута агитирует мигрантов на прохождение контрактной службы

10 апреля 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Подписав контракт проще получить гражданство Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэрия Сургута (ХМАО) агитирует мигрантов записываться в ряды контрактников для прохождения военной службы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Чиновники уже провели встречи с руководством диаспор для того, чтобы они довели информацию об этом предложении своим землякам. Главным аргументом для приехавших станет льготное получение гражданства РФ при заключении контракта с Министерством обороны. Кроме того, они получат весь пакет социальной помощи от окружных властей. А там и региональные выплаты в 500 тысяч рублей для всех военнослужащих и обмундирование», — сообщил источник. В мэрии Сургута журналисту URA.RU подтвердили, что в городе стартовала агитационная компания, которая ведется также и среди мигрантов. «Проводим активную рекламную кампанию для того, чтобы люди знали о военной службе. Помогаем военкомату. Встречаемся с гражданами города и трудовыми коллективами. Также встретились с представителями национальных диаспор. У нас, в принципе, национальные диаспоры и объединения активно принимают участия в волонтерской деятельности, а после рекламной компании по набору контрактников нашлись уже и те, кто откликнулся на этот призыв», — сообщил заместитель управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Александр Вечтомов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили сайт для желающих служить по контракту voin86.ru. На нем можно подать заявку для прохождения контрактной службы или записаться на встречу со специалистом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Сургута (ХМАО) агитирует мигрантов записываться в ряды контрактников для прохождения военной службы. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Чиновники уже провели встречи с руководством диаспор для того, чтобы они довели информацию об этом предложении своим землякам. Главным аргументом для приехавших станет льготное получение гражданства РФ при заключении контракта с Министерством обороны. Кроме того, они получат весь пакет социальной помощи от окружных властей. А там и региональные выплаты в 500 тысяч рублей для всех военнослужащих и обмундирование», — сообщил источник. В мэрии Сургута журналисту URA.RU подтвердили, что в городе стартовала агитационная компания, которая ведется также и среди мигрантов. «Проводим активную рекламную кампанию для того, чтобы люди знали о военной службе. Помогаем военкомату. Встречаемся с гражданами города и трудовыми коллективами. Также встретились с представителями национальных диаспор. У нас, в принципе, национальные диаспоры и объединения активно принимают участия в волонтерской деятельности, а после рекламной компании по набору контрактников нашлись уже и те, кто откликнулся на этот призыв», — сообщил заместитель управления по вопросам общественной безопасности администрации Сургута Александр Вечтомов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запустили сайт для желающих служить по контракту voin86.ru. На нем можно подать заявку для прохождения контрактной службы или записаться на встречу со специалистом.