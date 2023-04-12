Путин призвал возобновить лунную программу и подготовку к полетам на другие планеты

12 апреля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин призвал к разработке лунной программы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия должна готовиться к межпланетным полетам и вернуться к разработке лунной программы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики. «Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей Галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что Россия имеет множество возможностей для решения задач в сфере освоения космоса. По мнению Путина, первым шагом в этой работе должно стать массовое производство спутниковых систем. В России 12 апреля отмечается День космонавтики. В этот день советский пилот Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Владимир Путин назвал этот полет триумфом России, передает телеканал 360. Также президент России призвал к созданию суверенных космических систем.

Россия должна готовиться к межпланетным полетам и вернуться к разработке лунной программы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики. «Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей Галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что Россия имеет множество возможностей для решения задач в сфере освоения космоса. По мнению Путина, первым шагом в этой работе должно стать массовое производство спутниковых систем. В России 12 апреля отмечается День космонавтики. В этот день советский пилот Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Владимир Путин назвал этот полет триумфом России, передает телеканал 360. Также президент России призвал к созданию суверенных космических систем.