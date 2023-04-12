Путин призвал возобновить лунную программу и подготовку к полетам на другие планеты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин призвал к разработке лунной программы Фото:

Россия должна готовиться к межпланетным полетам и вернуться к разработке лунной программы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики.

«Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей Галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Россия имеет множество возможностей для решения задач в сфере освоения космоса. По мнению Путина, первым шагом в этой работе должно стать массовое производство спутниковых систем.

В России 12 апреля отмечается День космонавтики. В этот день советский пилот Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Владимир Путин назвал этот полет триумфом России, передает телеканал 360. Также президент России призвал к созданию суверенных космических систем.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия должна готовиться к межпланетным полетам и вернуться к разработке лунной программы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на торжественном вечере по случаю Дня космонавтики. «Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей Галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах», — заявил Владимир Путин. Трансляция его выступления велась в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что Россия имеет множество возможностей для решения задач в сфере освоения космоса. По мнению Путина, первым шагом в этой работе должно стать массовое производство спутниковых систем. В России 12 апреля отмечается День космонавтики. В этот день советский пилот Юрий Гагарин совершил первый полет в космос. Владимир Путин назвал этот полет триумфом России, передает телеканал 360. Также президент России призвал к созданию суверенных космических систем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...