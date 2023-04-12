Товарищ экс-мэра Екатеринбурга удачно вышел в кэш: помог бизнесмен, готовящий стройку с Козицыным

Товарищ экс-главы Екатеринбурга Александра Высокинского Александр Панкратов («Компания №8») удачно избавился от последнего актива. Он несколько лет торговался с чиновниками и крупным бизнесом за свой полузаброшенный участок в парке РТИ и в итоге продал его по желаемой цене. Причем своему бывшему оппоненту Геннадию Черных (Prinzip). Также Черных выкупил землю по соседству.
Оба участка он передаст городу и вложится в строительство муниципальной школы бокса. А УГМК (по инициативе экс-гендиректора Андрея Козицына) поможет возвести там же — кстати, не исключено, что это будет один комплекс — современную академию настольного тенниса. Сделку сегодня зафиксировал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.
Мэр прибыл на место со своими замами Игорем Сутягиным (первый вице-мэр, курирующий в том числе земельные вопросы) и Рустамом Галямовым (стройка). Вместе с Черных они осмотрели действующую теннисную академию, убедились, что она в ужасном состоянии, пообщались с тренерами и вернулись на улицу — смотреть рендеры.
Панкратов мог избавиться от участка еще несколько лет назад, но, как говорят, «задрал цену»
«Мы эту школу настольного тенниса арендуем уже не один год, здание вы видите, в каком состоянии. Школа очень востребована, здесь тренируются дети — причем в большом количестве. К чему мы пришли: сегодня здесь новый собственник — Геннадий Черных, мы с ним сейчас формируем схему передачи земли в муниципальную собственность. У нас на эту территорию уже практически подготовлены и ГПЗУ [градостроительный план земельного участка], и вид разрешенного использования позволяет начинать проектирование [многофункционального центра]», — резюмировал по итогам небольшого совещания Орлов.
По его словам, когда будет готов проект (стоимость — 5-7 млн рублей), он выйдет на губернатора Евгения Куйвашева с просьбой о софинансировании строительства школы тенниса. Кроме того, в планах построить дорогу (сейчас ее вообще нет) с паркингом и провести благоустройство.
Сейчас теннисная академия занимает ветхую двухэтажку, город платит за аренду
Товарищ экс-главы Екатеринбурга Александра Высокинского Александр Панкратов («Компания №8») удачно избавился от последнего актива. Он несколько лет торговался с чиновниками и крупным бизнесом за свой полузаброшенный участок в парке РТИ и в итоге продал его по желаемой цене. Причем своему бывшему оппоненту Геннадию Черных (Prinzip). Также Черных выкупил землю по соседству. Оба участка он передаст городу и вложится в строительство муниципальной школы бокса. А УГМК (по инициативе экс-гендиректора Андрея Козицына) поможет возвести там же — кстати, не исключено, что это будет один комплекс — современную академию настольного тенниса. Сделку сегодня зафиксировал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU. Мэр прибыл на место со своими замами Игорем Сутягиным (первый вице-мэр, курирующий в том числе земельные вопросы) и Рустамом Галямовым (стройка). Вместе с Черных они осмотрели действующую теннисную академию, убедились, что она в ужасном состоянии, пообщались с тренерами и вернулись на улицу — смотреть рендеры. «Мы эту школу настольного тенниса арендуем уже не один год, здание вы видите, в каком состоянии. Школа очень востребована, здесь тренируются дети — причем в большом количестве. К чему мы пришли: сегодня здесь новый собственник — Геннадий Черных, мы с ним сейчас формируем схему передачи земли в муниципальную собственность. У нас на эту территорию уже практически подготовлены и ГПЗУ [градостроительный план земельного участка], и вид разрешенного использования позволяет начинать проектирование [многофункционального центра]», — резюмировал по итогам небольшого совещания Орлов. По его словам, когда будет готов проект (стоимость — 5-7 млн рублей), он выйдет на губернатора Евгения Куйвашева с просьбой о софинансировании строительства школы тенниса. Кроме того, в планах построить дорогу (сейчас ее вообще нет) с паркингом и провести благоустройство.