Товарищ экс-мэра Екатеринбурга удачно вышел в кэш: помог бизнесмен, готовящий стройку с Козицыным

Геннадий Черных и УГМК построят огромную школу на окраине Екатеринбурга

Стройка на участке, куда Алексей Орлов (слева) прибыл с небольшой делегацией, может начаться уже к концу года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Товарищ экс-главы Екатеринбурга Александра Высокинского Александр Панкратов («Компания №8») удачно избавился от последнего актива. Он несколько лет торговался с чиновниками и крупным бизнесом за свой полузаброшенный участок в парке РТИ и в итоге продал его по желаемой цене. Причем своему бывшему оппоненту Геннадию Черных (Prinzip). Также Черных выкупил землю по соседству.

Оба участка он передаст городу и вложится в строительство муниципальной школы бокса. А УГМК (по инициативе экс-гендиректора Андрея Козицына) поможет возвести там же — кстати, не исключено, что это будет один комплекс — современную академию настольного тенниса. Сделку сегодня зафиксировал мэр Алексей Орлов, передает корреспондент URA.RU.

Мэр прибыл на место со своими замами Игорем Сутягиным (первый вице-мэр, курирующий в том числе земельные вопросы) и Рустамом Галямовым (стройка). Вместе с Черных они осмотрели действующую теннисную академию, убедились, что она в ужасном состоянии, пообщались с тренерами и вернулись на улицу — смотреть рендеры.

Панкратов мог избавиться от участка еще несколько лет назад, но, как говорят, «задрал цену» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Мы эту школу настольного тенниса арендуем уже не один год, здание вы видите, в каком состоянии. Школа очень востребована, здесь тренируются дети — причем в большом количестве. К чему мы пришли: сегодня здесь новый собственник — Геннадий Черных, мы с ним сейчас формируем схему передачи земли в муниципальную собственность. У нас на эту территорию уже практически подготовлены и ГПЗУ [градостроительный план земельного участка], и вид разрешенного использования позволяет начинать проектирование [многофункционального центра]», — резюмировал по итогам небольшого совещания Орлов.

По его словам, когда будет готов проект (стоимость — 5-7 млн рублей), он выйдет на губернатора Евгения Куйвашева с просьбой о софинансировании строительства школы тенниса. Кроме того, в планах построить дорогу (сейчас ее вообще нет) с паркингом и провести благоустройство.

Сейчас теннисная академия занимает ветхую двухэтажку, город платит за аренду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Среди воспитанников — чемпионы России, Европы и мира Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Академию сделают такой, чтобы можно было разместить не менее 40 столов и трибуны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Школа бокса, вероятно, расположится в пристрое. Как это будет выглядеть, пока неясно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сумму, за которую Геннадий Черных, выкупил два участка, не раскрывают. Долгое время его и Панкратова называли непримиримыми оппонентами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU