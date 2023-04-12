Актеру, участвовавшему в записи фейка об упавшем НЛО под Екатеринбургом, не заплатили денег

Молодой актер Столяров признался, что его заставляли удивлять по команде Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО

Екатеринбургский актер Никита Столяров рассказал, что за участие в записи фейкового видео с падением неопознанного летающего объекта в Богдановиче (Свердловская область) ему обещали заплатить денег, но в итоге он ничего не получил. Также юноша сообщил, что его заставляли играть удивление по команде человека, находившегося за кадром.

«Мне помогли записать этот кружок, за кадром всегда оставался человек, я даже удивлялся по команде. Мне пообещали денег, но не заплатили», — пишет telegram-канал RT, ссылаясь на Столярова. Также он рассказал, что звук «взрыва» добавили уже на монтаже после съемок.

Неизвестные люди написали юноше в Telegram. Ему предложили сыграть роль очевидца. По словам Столярова, его привезли в Богданович и помогли снять фейковое видео. Актер утверждает, что не знает, кто является автором этой идеи.

Резонансная история началась ночью 12 апреля, в День космонавтики. Неизвестные опубликовали фейковое видео, на котором неопознанный объект упал в окрестностях Богдановича. Ролик успели подхватить крупные СМИ и telegram-каналы. Той же ночью власти официально опровергли информацию и начали искать авторов сообщений. По данным URA.RU, создателям фейка может грозить лишение свободы.