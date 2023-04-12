В Челябинске тушат пожар возле железной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горит лес. Тюмень, пожарная машина, пожар, огонь, трава горит, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу, горит трава
В Советском районе возле СНТ горит трава Фото:

В Челябинске произошел крупный пожар возле железнодорожного полотна и автодороги «Меридиан». Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Горит трава вдоль железнодорожных путей. На месте работники 202 пожарной части и 6 пожарно-спасательной части», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Очевидцы рассказали, что огонь распространился рядом с садовыми товариществами «Меридиан» и «Локомотив-1». Они находятся между железнодорожными путями и дорогой «Меридиан».

Ранее стало известно, что в регионе с 12 апреля введен особый противопожарный режим (ОПР). Жителям запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор. Штрафы начинаются от десяти тысяч рублей для граждан и доходят до 800 тысяч рублей для предприятий.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске произошел крупный пожар возле железнодорожного полотна и автодороги «Меридиан». Об этом сообщили в региональном МЧС. «Горит трава вдоль железнодорожных путей. На месте работники 202 пожарной части и 6 пожарно-спасательной части», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области. Очевидцы рассказали, что огонь распространился рядом с садовыми товариществами «Меридиан» и «Локомотив-1». Они находятся между железнодорожными путями и дорогой «Меридиан». Ранее стало известно, что в регионе с 12 апреля введен особый противопожарный режим (ОПР). Жителям запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор. Штрафы начинаются от десяти тысяч рублей для граждан и доходят до 800 тысяч рублей для предприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...