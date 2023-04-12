В Челябинске тушат пожар возле железной дороги

В Советском районе возле СНТ горит трава Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинске произошел крупный пожар возле железнодорожного полотна и автодороги «Меридиан». Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Горит трава вдоль железнодорожных путей. На месте работники 202 пожарной части и 6 пожарно-спасательной части», — уточнили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

Очевидцы рассказали, что огонь распространился рядом с садовыми товариществами «Меридиан» и «Локомотив-1». Они находятся между железнодорожными путями и дорогой «Меридиан».

Ранее стало известно, что в регионе с 12 апреля введен особый противопожарный режим (ОПР). Жителям запрещено разводить костры, сжигать траву и мусор. Штрафы начинаются от десяти тысяч рублей для граждан и доходят до 800 тысяч рублей для предприятий.