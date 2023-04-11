В Челябинской области введен особый противопожарный режим

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, пожар, пламя, огонь, лесной пожар, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
В условиях ОПР введен запрет на разведение костров, сжигание отходов и растительности Фото:

В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Постановлением правительства Челябинской области с 12 апреля на всей территории региона вводится особый противопожарный режим. Нарушение ограничений влечет наложение административного штрафа», — заявили в ведомстве.

Запрет распространяется на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание бытовых отходов и мусора. Ограничения введены и на иные пожароопасные работы. Штрафы начинаются от десяти тысяч рублей для граждан и доходят до 800 тысяч рублей для предприятий.

Как заявил на брифинге 11 апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин, в Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО. По количеству лесных пожаров лидирует Аргаяшский район.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Постановлением правительства Челябинской области с 12 апреля на всей территории региона вводится особый противопожарный режим. Нарушение ограничений влечет наложение административного штрафа», — заявили в ведомстве. Запрет распространяется на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание бытовых отходов и мусора. Ограничения введены и на иные пожароопасные работы. Штрафы начинаются от десяти тысяч рублей для граждан и доходят до 800 тысяч рублей для предприятий. Как заявил на брифинге 11 апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин, в Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО. По количеству лесных пожаров лидирует Аргаяшский район.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...