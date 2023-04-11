В Челябинской области введен особый противопожарный режим

В условиях ОПР введен запрет на разведение костров, сжигание отходов и растительности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 12 апреля введен особый противопожарный режим (ОПР). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Постановлением правительства Челябинской области с 12 апреля на всей территории региона вводится особый противопожарный режим. Нарушение ограничений влечет наложение административного штрафа», — заявили в ведомстве.

Запрет распространяется на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание бытовых отходов и мусора. Ограничения введены и на иные пожароопасные работы. Штрафы начинаются от десяти тысяч рублей для граждан и доходят до 800 тысяч рублей для предприятий.

Как заявил на брифинге 11 апреля и. о. начальника ГУ лесами региона Валерий Нигматуллин, в Челябинской области сложилась самая сложная пожароопасная обстановка среди регионов УрФО. По количеству лесных пожаров лидирует Аргаяшский район.