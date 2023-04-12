Челябинскому экс-губернатору Дубровскому разморозили счета

Суд удовлетворил ходатайство Бориса Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области снял арест с 10 млн 458 тысяч рублей, принадлежащих экс-губернатору Борису Дубровскому. В решении суда сказано, что ходатайство бывшего главы региона удовлетворено, а обеспечительные меры в виде ареста имущества сняты.

«Ходатайство Дубровского Бориса Александровича удовлетворить. Отменить принятые определением Арбитражного суда Челябинской области обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее Дубровскому Борису Александровичу в пределах размера заявленных требований (10 458 186 руб. 64 коп.)», — указано в документе.

Деньги Дубровского были арестованы в апреле 2022 года по ходатайству конкурсной управляющей «Монтажника» Елены Соломки. Также по требованию Соломки и кредиторов компании наложены аресты на более значительные суммы, принадлежащие экс-губернатору и его семье. Речь идет о средствах на уровне миллиарда рублей.

Долг экс-губернатора непосредственно перед «Монтажником» составляет 37,2 млн рублей. Так как Дубровский эти деньги не заплатил, ему грозит личное банкротство. Иск предполагается рассмотреть 19 апреля.

Дубровские купили «Монтажник» в 2017 году, когда глава семейства руководил регионом. В сентябре 2020 года, уже после отставки Дубровского, компанию признали банкротом. Представители семьи Дубровских не комментируют обстоятельства, связанные с банкротством «Монтажника». Сам он находится за границей.