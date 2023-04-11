Челябинский экс-губернатор не смог остановить процесс своего банкротства

Борис Дубровский не убедил суд отложить процесс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области отклонил жалобу экс-губернатора Бориса Дубровского, требовавшего не рассматривать иск ПО «Монтажник» о признании его банкротом. Данные об этом появились в картотеке дел.

«Оставить определение суда без изменения. Жалобу без удовлетворения», — говорится в решении суда от 11 апреля.

Иск о банкротстве Дубровского-старшего был подан конкурсным управляющим разорившегося ПО «Монтажник», главного семейного актива Дубровских. Долг экс-губернатора перед компанией оценили в 37,2 млн рублей. Иск предполагается рассмотреть 19 апреля.

Долг у Дубровского перед ПО «Монтажник» возник, когда сделку, по которой с декабря 2019 года по июнь 2020-го со счетов «Монтажника» экс-губернатору было перечислено свыше 37 млн рублей, признали незаконной. Суд постановил вернуть деньги компании, но бывший глава региона этого не сделал.

ПО «Монтажник» Дубровские приобрели в 2018 году, когда глава семьи был челябинским губернатором. Предприятие строило конгресс-холл к саммитам ШОС и БРИКС. Стройку заморозили, успев освоить на ней несколько миллиардов рублей. «Монтажник» признан банкротом. Сам Дубровский находится за границей, его представители от общения со СМИ отказываются.