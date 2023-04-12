Челябинское село тонет в мусоре

В челябинском селе две недели не вывозят мусор

Жители пожаловались, что больше двух недель не видели мусоровозов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители села Бродокалмак Челябинской области пожаловались на мусорный коллапс. Они сообщили в соцсетях, что не видели мусоровозов более двух недель.

«В селе Бродокалмак мусорный коллапс, мусор не вывозят уже более двух недель. Администрация только руками разводит, говорят, что звонят в ЦКС, ну вроде как и в прокуратуру писали, а воз и ныне там. Село погрязло в мусоре, некоторые мусорные контейнеры даже поджигали», — заявила в сообществе «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте» Оксана П.

По словам местных жителей, мусор из переполненных баков разносится ветром и собаками. На территорию частных домовладений из контейнеров попадают пакеты, остатки еды, а также использованная туалетная бумага и средства женской и детской гигиены. Оксана добавила, что похожая ситуация наблюдается во многих поселениях Красноармейского района.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦКС. К моменту подготовки материала ответ на него не поступил.