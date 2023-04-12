12 апреля 2023

Челябинское село тонет в мусоре

В челябинском селе две недели не вывозят мусор
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды на Храм Христа Спасителя. Москва, мусор, мусорный бак, мусорный контейнер, мусорка, помойка, бытовые отходы
Жители пожаловались, что больше двух недель не видели мусоровозов Фото:

Жители села Бродокалмак Челябинской области пожаловались на мусорный коллапс. Они сообщили в соцсетях, что не видели мусоровозов более двух недель.

«В селе Бродокалмак мусорный коллапс, мусор не вывозят уже более двух недель. Администрация только руками разводит, говорят, что звонят в ЦКС, ну вроде как и в прокуратуру писали, а воз и ныне там. Село погрязло в мусоре, некоторые мусорные контейнеры даже поджигали», — заявила в сообществе «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте» Оксана П.

По словам местных жителей, мусор из переполненных баков разносится ветром и собаками. На территорию частных домовладений из контейнеров попадают пакеты, остатки еды, а также использованная туалетная бумага и средства женской и детской гигиены. Оксана добавила, что похожая ситуация наблюдается во многих поселениях Красноармейского района.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦКС. К моменту подготовки материала ответ на него не поступил.

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Жители села Бродокалмак Челябинской области пожаловались на мусорный коллапс. Они сообщили в соцсетях, что не видели мусоровозов более двух недель. «В селе Бродокалмак мусорный коллапс, мусор не вывозят уже более двух недель. Администрация только руками разводит, говорят, что звонят в ЦКС, ну вроде как и в прокуратуру писали, а воз и ныне там. Село погрязло в мусоре, некоторые мусорные контейнеры даже поджигали», — заявила в сообществе «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте» Оксана П. По словам местных жителей, мусор из переполненных баков разносится ветром и собаками. На территорию частных домовладений из контейнеров попадают пакеты, остатки еды, а также использованная туалетная бумага и средства женской и детской гигиены. Оксана добавила, что похожая ситуация наблюдается во многих поселениях Красноармейского района. URA.RU направило запрос в пресс-службу ЦКС. К моменту подготовки материала ответ на него не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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