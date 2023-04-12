Путин вручил госнаграды свердловским пенсионерам и политику

12 апреля 2023 в 23:10 Размер текста - 17 +

Путин вручил Орден Дружбы трем свердловским ветеранам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 12 апреля вручил государственные награды заместителю директора департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрию Числову и трем членам организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда региона. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. «Указом президента РФ от 12 апреля №263 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“ вручить Орден Дружбы Борису Колесникову и Петру Эсаулову, а Юрию Пикалину — медаль ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“. Дмитрия Числова наградить знаком отличия „За наставничество“», — следует из документа. Свердловские ветераны получили госнаграды за активную общественную деятельность. Чиновник Числов награжден за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность, говорится в документе. Ранее Владимир Путин вручил государственную награду уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Госнаграду Мерзляковой передал в руки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Президент России Владимир Путин 12 апреля вручил государственные награды заместителю директора департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрию Числову и трем членам организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда региона. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. «Указом президента РФ от 12 апреля №263 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“ вручить Орден Дружбы Борису Колесникову и Петру Эсаулову, а Юрию Пикалину — медаль ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“. Дмитрия Числова наградить знаком отличия „За наставничество“», — следует из документа. Свердловские ветераны получили госнаграды за активную общественную деятельность. Чиновник Числов награжден за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность, говорится в документе. Ранее Владимир Путин вручил государственную награду уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Госнаграду Мерзляковой передал в руки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.