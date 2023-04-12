Путин вручил госнаграды свердловским пенсионерам и политику

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, сборная, команда, портрет, путин владимир, параолимпийцы, параолимпийская
Путин вручил Орден Дружбы трем свердловским ветеранам Фото:

Президент России Владимир Путин 12 апреля вручил государственные награды заместителю директора департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрию Числову и трем членам организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда региона. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Указом президента РФ от 12 апреля №263 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“ вручить Орден Дружбы Борису Колесникову и Петру Эсаулову, а Юрию Пикалину — медаль ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“. Дмитрия Числова наградить знаком отличия „За наставничество“», — следует из документа.

Свердловские ветераны получили госнаграды за активную общественную деятельность. Чиновник Числов награжден за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность, говорится в документе.

Ранее Владимир Путин вручил государственную награду уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Госнаграду Мерзляковой передал в руки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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Президент России Владимир Путин 12 апреля вручил государственные награды заместителю директора департамента внутренней политики Свердловской области Дмитрию Числову и трем членам организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда региона. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. «Указом президента РФ от 12 апреля №263 „О награждении государственными наградами Российской Федерации“ вручить Орден Дружбы Борису Колесникову и Петру Эсаулову, а Юрию Пикалину — медаль ордена „За заслуги перед Отечеством II степени“. Дмитрия Числова наградить знаком отличия „За наставничество“», — следует из документа. Свердловские ветераны получили госнаграды за активную общественную деятельность. Чиновник Числов награжден за заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность, говорится в документе. Ранее Владимир Путин вручил государственную награду уполномоченному по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой. Госнаграду Мерзляковой передал в руки губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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