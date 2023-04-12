В России взлетят цены на частные дома

В связи с сезонным ростом стоимости пиломатериалов прогнозируется скачек цен на частные дома. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости.
«Рынок стройматериалов очень взаимосвязан, и следом за ростом цен на пиломатериалы начинает увеличиваться стоимость и других материалов для строительства. Поэтому нельзя исключать, что летом себестоимость возведения частных домов может вырасти на 15—20%», — передают «Известия» прогноз руководителя центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антона Саукова.
Эксперт отметил, что цены на пиломатериалы перед началом строительного сезона выросли уже на 15-20 процентов. Производители древесины предупреждают о росте стоимости продукции с мая еще на 5-10 процентов.
Ранее сообщалось, что эксперты спрогнозировали рост цен на жилье к лету 2023 года. Это обусловлено подорожанием материалов и увеличением стоимости стройки. В итоге цены на первичное жилье могут подняться до 7% в зависимости от региона.
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