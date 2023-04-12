12 апреля 2023

В России взлетят цены на частные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом Алексея Кочнева в поселке Кунгурка, Свердловская область, коттедж, дача, загородный дом, частный дом, дом кочнева
Причина роста цен на загородную недвижимость в увеличении стоимости пиломатериалов Фото:

В связи с сезонным ростом стоимости пиломатериалов прогнозируется скачек цен на частные дома. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости.

«Рынок стройматериалов очень взаимосвязан, и следом за ростом цен на пиломатериалы начинает увеличиваться стоимость и других материалов для строительства. Поэтому нельзя исключать, что летом себестоимость возведения частных домов может вырасти на 15—20%», — передают «Известия» прогноз руководителя центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антона Саукова.

Эксперт отметил, что цены на пиломатериалы перед началом строительного сезона выросли уже на 15-20 процентов. Производители древесины предупреждают о росте стоимости продукции с мая еще на 5-10 процентов.

Ранее сообщалось, что эксперты спрогнозировали рост цен на жилье к лету 2023 года. Это обусловлено подорожанием материалов и увеличением стоимости стройки. В итоге цены на первичное жилье могут подняться до 7% в зависимости от региона.

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В связи с сезонным ростом стоимости пиломатериалов прогнозируется скачек цен на частные дома. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости. «Рынок стройматериалов очень взаимосвязан, и следом за ростом цен на пиломатериалы начинает увеличиваться стоимость и других материалов для строительства. Поэтому нельзя исключать, что летом себестоимость возведения частных домов может вырасти на 15—20%», — передают «Известия» прогноз руководителя центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антона Саукова. Эксперт отметил, что цены на пиломатериалы перед началом строительного сезона выросли уже на 15-20 процентов. Производители древесины предупреждают о росте стоимости продукции с мая еще на 5-10 процентов. Ранее сообщалось, что эксперты спрогнозировали рост цен на жилье к лету 2023 года. Это обусловлено подорожанием материалов и увеличением стоимости стройки. В итоге цены на первичное жилье могут подняться до 7% в зависимости от региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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