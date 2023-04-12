В Кургане после жалоб горожан построят новую площадку для воркаута

13 апреля 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

В Кургане откроют новую площадку для воркаута Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Кургане после жалоб жителей поселка Энергетики на нехватку спортивных объектов, власти запланировали монтаж площадки для воркаута. Об этом сообщается на сайте ЦУР в соцсети «ВКонтакте». «Необходимо сделать в Энергетиках новую спортплощадку для детей. Ребята с рабочей окраины тоже хотят заниматься спортом», — написала жительница Кургана в комментарии на сайте ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Жители Энергетиков поддержали просьбу горожанки, приведя многочисленные примеры отставания микрорайона в плане городского благоустройства. Курганцы попросили мэрию оперативно открыть спортплощадку. Представители администрации Кургана ответили в комментарии на странице паблика, что уже в мае 2023 года в районе спортивного комплекса на проспекте Конституции, 54/А запланирован монтаж спортивной площадки для воркаута, на которой сможет позаниматься каждый желающий в любое удобное время. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в рамках федерального проекта запланировали построить «умную» спортплощадку с электронным тренером. Монтаж площадки предусмотрели в микрорайоне Рябково.

В Кургане после жалоб жителей поселка Энергетики на нехватку спортивных объектов, власти запланировали монтаж площадки для воркаута. Об этом сообщается на сайте ЦУР в соцсети «ВКонтакте». «Необходимо сделать в Энергетиках новую спортплощадку для детей. Ребята с рабочей окраины тоже хотят заниматься спортом», — написала жительница Кургана в комментарии на сайте ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Жители Энергетиков поддержали просьбу горожанки, приведя многочисленные примеры отставания микрорайона в плане городского благоустройства. Курганцы попросили мэрию оперативно открыть спортплощадку. Представители администрации Кургана ответили в комментарии на странице паблика, что уже в мае 2023 года в районе спортивного комплекса на проспекте Конституции, 54/А запланирован монтаж спортивной площадки для воркаута, на которой сможет позаниматься каждый желающий в любое удобное время. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в рамках федерального проекта запланировали построить «умную» спортплощадку с электронным тренером. Монтаж площадки предусмотрели в микрорайоне Рябково.