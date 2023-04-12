12 апреля 2023
11 апреля 2023

В Кургане после жалоб горожан построят новую площадку для воркаута

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие площадки для занятия воркаутом во двор дома Бардина 15. Екатеринбург
В Кургане откроют новую площадку для воркаута Фото:

В Кургане после жалоб жителей поселка Энергетики на нехватку спортивных объектов, власти запланировали монтаж площадки для воркаута. Об этом сообщается на сайте ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

«Необходимо сделать в Энергетиках новую спортплощадку для детей. Ребята с рабочей окраины тоже хотят заниматься спортом», — написала жительница Кургана в комментарии на сайте ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Жители Энергетиков поддержали просьбу горожанки, приведя многочисленные примеры отставания микрорайона в плане городского благоустройства. Курганцы попросили мэрию оперативно открыть спортплощадку.

Представители администрации Кургана ответили в комментарии на странице паблика, что уже в мае 2023 года в районе спортивного комплекса на проспекте Конституции, 54/А запланирован монтаж спортивной площадки для воркаута, на которой сможет позаниматься каждый желающий в любое удобное время.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в рамках федерального проекта запланировали построить «умную» спортплощадку с электронным тренером. Монтаж площадки предусмотрели в микрорайоне Рябково.

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В Кургане после жалоб жителей поселка Энергетики на нехватку спортивных объектов, власти запланировали монтаж площадки для воркаута. Об этом сообщается на сайте ЦУР в соцсети «ВКонтакте». «Необходимо сделать в Энергетиках новую спортплощадку для детей. Ребята с рабочей окраины тоже хотят заниматься спортом», — написала жительница Кургана в комментарии на сайте ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Жители Энергетиков поддержали просьбу горожанки, приведя многочисленные примеры отставания микрорайона в плане городского благоустройства. Курганцы попросили мэрию оперативно открыть спортплощадку. Представители администрации Кургана ответили в комментарии на странице паблика, что уже в мае 2023 года в районе спортивного комплекса на проспекте Конституции, 54/А запланирован монтаж спортивной площадки для воркаута, на которой сможет позаниматься каждый желающий в любое удобное время. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане в рамках федерального проекта запланировали построить «умную» спортплощадку с электронным тренером. Монтаж площадки предусмотрели в микрорайоне Рябково.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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