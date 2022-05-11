В Кургане сделают уникальную площадку с электронным тренером

В Кургане появится «умная» спортивная площадка (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сделают уникальную спортплощадку с электронным тренером. «Умный» спортобъект будет установлен в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», рассказал начальник регионального управления по физической культуре и спорту Сергей Моторин во время онлайн-брифинга 12 мая.

«„Умная“ площадка — это физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Курганские любители здорового образа жизни смогут отсканировать QR-код и выбрать упражнения, которые нужны. Например, если это верхняя часть — один комплекс упражнений, ноги — другой, для пресса будут подобраны свои упражнений. Мы живем в современном мире, новые технологии приходят и в спорт», — уточнил Моторин на брифинге, трансляция которого шла в официальной группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте». Площадку планируют установить в микрорайоне Рябково.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за удорожания стройматериалов и работ остановилось создание новой ледовой арены. Власти региона тогда отмечали, что на строительство объекта в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» планировалось выделить 135 млн рублей. Областное управление по физической культуре и спорту прорабатывает варианты решения этого вопроса с Минспорта РФ. Источник URA.RU сообщал, что из-за нынешней экономической ситуации в Кургане возникли проблемы с постройкой третьей ледовой арены. Новый объект сначала планировали построить возле поселка Увал, а потом на участке земли, расположенном по адресу ул. Гагарина, 39а.

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