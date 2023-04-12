12 апреля 2023
11 апреля 2023

В Тюмени школьница погибла, выпав из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозное утро в городе. Пермь, зима в городе, морозное утро, зимний рассвет, солнце в окне
ЧП произошло в тюменском ЖК «Звездный» Фото:

В Тюмени несовершеннолетняя девочка погибла, выпав из окна многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщил один из жителей Тюмени. По его слова, ЧП произошло 11 апреля на территории ЖК «Звездный».

«Тело ребенка было обнаружено рядом с многоэтажным домом на ул. Алматинской в ЖК „Звездный“. По всей вероятности, она выпала из окна», — сообщил тюменец URA.RU.

В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что к месту ЧП выезжала карета скорой помощи. «Вызов поступил 11 апреля в 20:50, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 21:01. Медики констатировали смерть», — рассказали агентству в областном депздраве.

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В Тюмени несовершеннолетняя девочка погибла, выпав из окна многоквартирного дома. Об этом URA.RU сообщил один из жителей Тюмени. По его слова, ЧП произошло 11 апреля на территории ЖК «Звездный». «Тело ребенка было обнаружено рядом с многоэтажным домом на ул. Алматинской в ЖК „Звездный“. По всей вероятности, она выпала из окна», — сообщил тюменец URA.RU. В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что к месту ЧП выезжала карета скорой помощи. «Вызов поступил 11 апреля в 20:50, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 21:01. Медики констатировали смерть», — рассказали агентству в областном депздраве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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