Полиция обнаружила гранату, однако она оказалась фальшивой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эвакуированные из зала ресторана сети «Бургер Кинг» на улице Малышева, 44 в Екатеринбурге, вернулись в помещение. Сотрудники сообщили корреспонденту URA.RU, что в заведении обнаружили фальшивую гранату.

«Фальшивая граната», — лаконично и спокойно прокомментировала происходившее менеджер «Бургер Кинга» корреспонденту, находящемуся на месте событий. В настоящее время люди вернулись в «Бургер Кинг».

Ранее полиция эвакуировала посетителей «Бургер Кинга» в центре Екатеринбурга. В здании нашли подозрительный предмет.