12 апреля 2023

В ресторане в центре Екатеринбурга обнаружили гранату. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция обнаружила гранату, однако она оказалась фальшивой Фото:

Эвакуированные из зала ресторана сети «Бургер Кинг» на улице Малышева, 44 в Екатеринбурге, вернулись в помещение. Сотрудники сообщили корреспонденту URA.RU, что в заведении обнаружили фальшивую гранату.

«Фальшивая граната», — лаконично и спокойно прокомментировала происходившее менеджер «Бургер Кинга» корреспонденту, находящемуся на месте событий. В настоящее время люди вернулись в «Бургер Кинг».

Ранее полиция эвакуировала посетителей «Бургер Кинга» в центре Екатеринбурга. В здании нашли подозрительный предмет.

Фото:

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Эвакуированные из зала ресторана сети «Бургер Кинг» на улице Малышева, 44 в Екатеринбурге, вернулись в помещение. Сотрудники сообщили корреспонденту URA.RU, что в заведении обнаружили фальшивую гранату. «Фальшивая граната», — лаконично и спокойно прокомментировала происходившее менеджер «Бургер Кинга» корреспонденту, находящемуся на месте событий. В настоящее время люди вернулись в «Бургер Кинг». Ранее полиция эвакуировала посетителей «Бургер Кинга» в центре Екатеринбурга. В здании нашли подозрительный предмет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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