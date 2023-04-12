Полиция обнаружила гранату, однако она оказалась фальшивой
Эвакуированные из зала ресторана сети «Бургер Кинг» на улице Малышева, 44 в Екатеринбурге, вернулись в помещение. Сотрудники сообщили корреспонденту URA.RU, что в заведении обнаружили фальшивую гранату.
«Фальшивая граната», — лаконично и спокойно прокомментировала происходившее менеджер «Бургер Кинга» корреспонденту, находящемуся на месте событий. В настоящее время люди вернулись в «Бургер Кинг».
Ранее полиция эвакуировала посетителей «Бургер Кинга» в центре Екатеринбурга. В здании нашли подозрительный предмет.
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