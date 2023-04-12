12 апреля 2023

На руководство больницы челябинского района завели уголовное дело за покупку дорогих квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, новое жилье, новоселье, ключ от квартиры
Областная больница Троицка купила две служебные квартиры по завышенным ценам Фото:

Заведено уголовное дело на руководство областной больницы Троицка (Челябинская область), которое приобрело служебное жилье в поселке ГРЭС по завышенным ценам. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Следственный отдел по Троицку сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Дело заведено на руководство, которое купило две служебные квартиры в поселке ГРЭС по ценам сильно выше рыночных», — рассказал Рыжий.

По данным ОНФ, в поселке ГРЭС среднерыночная стоимость квартиры равна 1,5 млн рублей. Областная больница Троицка приобрела две служебные квартиры за пять млн рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава. На момент публикации ответа не последовало.

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Заведено уголовное дело на руководство областной больницы Троицка (Челябинская область), которое приобрело служебное жилье в поселке ГРЭС по завышенным ценам. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Следственный отдел по Троицку сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Дело заведено на руководство, которое купило две служебные квартиры в поселке ГРЭС по ценам сильно выше рыночных», — рассказал Рыжий. По данным ОНФ, в поселке ГРЭС среднерыночная стоимость квартиры равна 1,5 млн рублей. Областная больница Троицка приобрела две служебные квартиры за пять млн рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава. На момент публикации ответа не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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