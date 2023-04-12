На руководство больницы челябинского района завели уголовное дело за покупку дорогих квартир

13 апреля 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Областная больница Троицка купила две служебные квартиры по завышенным ценам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заведено уголовное дело на руководство областной больницы Троицка (Челябинская область), которое приобрело служебное жилье в поселке ГРЭС по завышенным ценам. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Следственный отдел по Троицку сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Дело заведено на руководство, которое купило две служебные квартиры в поселке ГРЭС по ценам сильно выше рыночных», — рассказал Рыжий. По данным ОНФ, в поселке ГРЭС среднерыночная стоимость квартиры равна 1,5 млн рублей. Областная больница Троицка приобрела две служебные квартиры за пять млн рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава. На момент публикации ответа не последовало.

Заведено уголовное дело на руководство областной больницы Троицка (Челябинская область), которое приобрело служебное жилье в поселке ГРЭС по завышенным ценам. Об этом URA.RU сообщил руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Следственный отдел по Троицку сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы). Дело заведено на руководство, которое купило две служебные квартиры в поселке ГРЭС по ценам сильно выше рыночных», — рассказал Рыжий. По данным ОНФ, в поселке ГРЭС среднерыночная стоимость квартиры равна 1,5 млн рублей. Областная больница Троицка приобрела две служебные квартиры за пять млн рублей. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава. На момент публикации ответа не последовало.