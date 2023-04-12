Челябинский губернатор поздравил женский спортивный клуб с победой

13 апреля 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер назвал игру команды в этом сезоне яркой и пожелал удачи в полуфинале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после матча позвонил в женский волейбольный клуб «Динамо-Метар», чтобы поздравить их с победой плей-офф и выходом в полуфинал Суперлиги. Текслер назвал это лучшим достижением за всю историю клуба. «Это лучшее достижение за всю историю клуба. 8 лет до этого „Динамо-Метар“ и вовсе не выходил в плей-офф. Тем ценнее вчерашняя победа. Сразу позвонил руководству клуба, поздравил игроков, тренерский штаб с этим результатом», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что клуб в этом году играл ярко и повлиял на рост интереса к волейболу в области. Успех Текслер назвал заслуженным, поздравив и болельщиков с выходом в четверку лучших команд российской Суперлиги.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после матча позвонил в женский волейбольный клуб «Динамо-Метар», чтобы поздравить их с победой плей-офф и выходом в полуфинал Суперлиги. Текслер назвал это лучшим достижением за всю историю клуба. «Это лучшее достижение за всю историю клуба. 8 лет до этого „Динамо-Метар“ и вовсе не выходил в плей-офф. Тем ценнее вчерашняя победа. Сразу позвонил руководству клуба, поздравил игроков, тренерский штаб с этим результатом», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что клуб в этом году играл ярко и повлиял на рост интереса к волейболу в области. Успех Текслер назвал заслуженным, поздравив и болельщиков с выходом в четверку лучших команд российской Суперлиги.