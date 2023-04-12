12 апреля 2023

Челябинский губернатор поздравил женский спортивный клуб с победой

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ДОЛ «Лесная застава». Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер назвал игру команды в этом сезоне яркой и пожелал удачи в полуфинале Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после матча позвонил в женский волейбольный клуб «Динамо-Метар», чтобы поздравить их с победой плей-офф и выходом в полуфинал Суперлиги. Текслер назвал это лучшим достижением за всю историю клуба.

«Это лучшее достижение за всю историю клуба. 8 лет до этого „Динамо-Метар“ и вовсе не выходил в плей-офф. Тем ценнее вчерашняя победа. Сразу позвонил руководству клуба, поздравил игроков, тренерский штаб с этим результатом», — сообщил губернатор в своем telegram-канале.

Глава региона отметил, что клуб в этом году играл ярко и повлиял на рост интереса к волейболу в области. Успех Текслер назвал заслуженным, поздравив и болельщиков с выходом в четверку лучших команд российской Суперлиги.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер после матча позвонил в женский волейбольный клуб «Динамо-Метар», чтобы поздравить их с победой плей-офф и выходом в полуфинал Суперлиги. Текслер назвал это лучшим достижением за всю историю клуба. «Это лучшее достижение за всю историю клуба. 8 лет до этого „Динамо-Метар“ и вовсе не выходил в плей-офф. Тем ценнее вчерашняя победа. Сразу позвонил руководству клуба, поздравил игроков, тренерский штаб с этим результатом», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Глава региона отметил, что клуб в этом году играл ярко и повлиял на рост интереса к волейболу в области. Успех Текслер назвал заслуженным, поздравив и болельщиков с выходом в четверку лучших команд российской Суперлиги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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