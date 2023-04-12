12 апреля 2023

В челябинском аэропорту не хватает медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Аэоропорт должен исправить все выявленные нарушения Фото:

В аэропорту Челябинска «Курчатов» не хватает медиков для оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, помимо этого в работе аэропорта был обнаружен еще целый ряд нарушений.

«Здравпункт аэропорта не в полном объеме укомплектован кадрами для оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Также не проведена периодическая аттестация газодымозащитников на допуск к самостоятельной работе в дыхательных аппаратах, на графическом плане аэродрома отсутствуют изображения источников противопожарного водоснабжения и в аэродромном пожарном автомобиле отсутствуют оградительные конусы», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что директор аэропорта был привлечен к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения. Их устранение находится на контроле прокуратуры.

URA.RU связалось с пресс-службой аэропорта. Там сообщили, что уточнят информацию об устранении нарушений и прокомментирую позднее.

Обновлено в 11:28 по Уральскому времени:

«Челябинское авиапредприятие разработало план по устранению нарушений. Мероприятия по устранению нарушений выполняются и будут исполнены в срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.

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В аэропорту Челябинска «Курчатов» не хватает медиков для оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, помимо этого в работе аэропорта был обнаружен еще целый ряд нарушений. «Здравпункт аэропорта не в полном объеме укомплектован кадрами для оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Также не проведена периодическая аттестация газодымозащитников на допуск к самостоятельной работе в дыхательных аппаратах, на графическом плане аэродрома отсутствуют изображения источников противопожарного водоснабжения и в аэродромном пожарном автомобиле отсутствуют оградительные конусы», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что директор аэропорта был привлечен к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения. Их устранение находится на контроле прокуратуры. URA.RU связалось с пресс-службой аэропорта. Там сообщили, что уточнят информацию об устранении нарушений и прокомментирую позднее. Обновлено в 11:28 по Уральскому времени: «Челябинское авиапредприятие разработало план по устранению нарушений. Мероприятия по устранению нарушений выполняются и будут исполнены в срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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