В челябинском аэропорту не хватает медиков

Аэоропорт должен исправить все выявленные нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аэропорту Челябинска «Курчатов» не хватает медиков для оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, помимо этого в работе аэропорта был обнаружен еще целый ряд нарушений.

«Здравпункт аэропорта не в полном объеме укомплектован кадрами для оказания медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Также не проведена периодическая аттестация газодымозащитников на допуск к самостоятельной работе в дыхательных аппаратах, на графическом плане аэродрома отсутствуют изображения источников противопожарного водоснабжения и в аэродромном пожарном автомобиле отсутствуют оградительные конусы», — сообщили URA.RU в пресс-службе транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что директор аэропорта был привлечен к дисциплинарной ответственности за выявленные нарушения. Их устранение находится на контроле прокуратуры.

URA.RU связалось с пресс-службой аэропорта. Там сообщили, что уточнят информацию об устранении нарушений и прокомментирую позднее.

Обновлено в 11:28 по Уральскому времени:

«Челябинское авиапредприятие разработало план по устранению нарушений. Мероприятия по устранению нарушений выполняются и будут исполнены в срок», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.