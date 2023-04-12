12 апреля 2023
11 апреля 2023

В Тюмени полицейский во время пьянки убил родственника

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, полиция, наряд полиции, рейд полиции
Бывший силовик напал на родственника во время семейных посиделок Фото:

Бывший начальник отделения одного из следственных подразделений УМВД по Тюменской области после семейного застолья до смерти забил родственника. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

«По версии следствия, в июле прошлого года 38-летний тоболяк, находясь в отпуске, присутствовал на семейном торжестве в областном центре. После застолья у него произошел конфликт с одним из родственников, в ходе которого он избил его и нанес ему множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

После этого силовик был уволен из органов за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Вину в содеянном он признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный суд Тюмени.

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Бывший начальник отделения одного из следственных подразделений УМВД по Тюменской области после семейного застолья до смерти забил родственника. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. «По версии следствия, в июле прошлого года 38-летний тоболяк, находясь в отпуске, присутствовал на семейном торжестве в областном центре. После застолья у него произошел конфликт с одним из родственников, в ходе которого он избил его и нанес ему множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. После этого силовик был уволен из органов за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Вину в содеянном он признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный суд Тюмени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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