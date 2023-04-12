В Тюмени полицейский во время пьянки убил родственника

Бывший начальник отделения одного из следственных подразделений УМВД по Тюменской области после семейного застолья до смерти забил родственника. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры.
«По версии следствия, в июле прошлого года 38-летний тоболяк, находясь в отпуске, присутствовал на семейном торжестве в областном центре. После застолья у него произошел конфликт с одним из родственников, в ходе которого он избил его и нанес ему множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевший через несколько часов скончался в лечебном учреждении», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
После этого силовик был уволен из органов за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Вину в содеянном он признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный суд Тюмени.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.