Депутат Госдумы призвал отправить на фронт авторов фейка про НЛО под Екатеринбургом

13 апреля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Депутат считает, что, побывав на СВО, авторы потеряют стремление к глупым шуткам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Неизвестные в Богдановиче распространили фейк о падении НЛО Депутат Госдумы Максим Иванов призвал отправить на перевоспитание авторов фейка про НЛО, который якобы упал в Богдановиче (Свердловская область). Он заявил, что на фоне спецоперации подобное видео напомнило атаку беспилотника. А сеяние паники, например, в годы Великой Отечественной войны сурово наказывалось, подчеркнул депутат. «Я посмотрел это видео и не сказал бы, что оно безобидное. Его можно трактовать двояко: что упал метеорит, а можно и так, что нас атаковал беспилотник. Люди, которые это публикуют, сначала должны пройти службу в зоне специальной военной операции, чтобы понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Безусловно, наказание для них должно быть», — считает Иванов. Он признался, что в первые минуты после просмотра видео на самом деле допустил, что Свердловскую область атаковал беспилотник. «С другой стороны, а как он до нас долетел? Потом думаю, а может это ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — прим. URA.RU), которая что-то собрала, запустила. Думаю, куда летел, может, в сторону Белоярской атомной станции?» — передал свои впечатления депутат. Иванов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны сеющих панику людей расстреливали. «Я, конечно, против, и против того, чтобы их [авторов фейка] посадили. Думаю, на первый раз профилактической беседы будет достаточно. Приглашаю их на перевоспитание вместе со мной в Донбасс, я там часто бываю. Посмотрят, как „Грады“ стреляют, как „Хаймерсы“ сбивают, и поймут, что не надо раскачивать лодку и вносить смуту», — заключил депутат. Ранее жителей региона и других районов России взбудоражил ролик, на котором под Богдановичем якобы падает НЛО. Позже выяснилось, что это фейк, запущенный якобы ко Дню космонавтики. Авторам этого видео грозит уголовная ответственность по статье «Публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Максим Иванов призвал отправить на перевоспитание авторов фейка про НЛО, который якобы упал в Богдановиче (Свердловская область). Он заявил, что на фоне спецоперации подобное видео напомнило атаку беспилотника. А сеяние паники, например, в годы Великой Отечественной войны сурово наказывалось, подчеркнул депутат. «Я посмотрел это видео и не сказал бы, что оно безобидное. Его можно трактовать двояко: что упал метеорит, а можно и так, что нас атаковал беспилотник. Люди, которые это публикуют, сначала должны пройти службу в зоне специальной военной операции, чтобы понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Безусловно, наказание для них должно быть», — считает Иванов. Он признался, что в первые минуты после просмотра видео на самом деле допустил, что Свердловскую область атаковал беспилотник. «С другой стороны, а как он до нас долетел? Потом думаю, а может это ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — прим. URA.RU), которая что-то собрала, запустила. Думаю, куда летел, может, в сторону Белоярской атомной станции?» — передал свои впечатления депутат. Иванов напомнил, что в годы Великой Отечественной войны сеющих панику людей расстреливали. «Я, конечно, против, и против того, чтобы их [авторов фейка] посадили. Думаю, на первый раз профилактической беседы будет достаточно. Приглашаю их на перевоспитание вместе со мной в Донбасс, я там часто бываю. Посмотрят, как „Грады“ стреляют, как „Хаймерсы“ сбивают, и поймут, что не надо раскачивать лодку и вносить смуту», — заключил депутат. Ранее жителей региона и других районов России взбудоражил ролик, на котором под Богдановичем якобы падает НЛО. Позже выяснилось, что это фейк, запущенный якобы ко Дню космонавтики. Авторам этого видео грозит уголовная ответственность по статье «Публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности».