Свердловчане назвали зарплату мечты

Свердловчане хотят получать около 200 тысяч рублей в месяц

Большие зарплаты желают представители продовольствия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчане, которые работают в сфере производства, агропрома, медицины и строительства, хотели бы получать зарплаты около 200 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU рассказали представители сервиса по поиску вакансий «Работа.ру».

«Самые высокие зарплатные ожидания на Урале у специалистов из сферы производства и агропрома — они хотели бы получать зарплату в 211 тысяч рублей. Сотрудники медицинской сферы назвали сумму в 210 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Сотрудники строительной области готовы получать 204 тысячи рублей.

Чуть ниже зарплатные ожидания у IT-специалистов — они хотели бы зарабатывать по 147 тысяч рублей, представители транспортной и логистической сферы указали сумму в 140 тысяч рублей. При этом на 127 тысяч рублей согласились бы работники банковской сферы, а 116 тысяч — специалисты по управлению персоналом.

Также размер зарплаты зависит от того, в каком формате работает человек. «Так те, кто предпочитает работать в офисе, хотели бы получать 124 тысяч рублей. Сторонники гибридного формата работы назвали сумму в 143 тысячи рублей, а удаленщики — 205 тысяч рублей», — заявили в «Работа.ру».

Ранее свердловчанам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства. На первом месте оказалась должность технического директора в компании по производству электрооборудования. Ему готовы платить 200 тысяч рублей.