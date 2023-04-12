В Челябинске мигранта, трижды пойманного пьяным за рулем, отправили в колонию

13 апреля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

За пьяное вождение мигранта отправили в колонию на восемь месяцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске уроженца Средней Азии, которого в третий раз поймали пьяным за рулем, отправили в колонию. В пресс-службе прокуратуры региона подтвердили информацию об аресте, не став уточнять национальность водителя. «Будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2022 года вновь управлял автомобилем такси в нетрезвом виде. Однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что за прошлые нарушения водитель был условно осужден. После третьего случая условное наказание превратилось в реальное. Водителя отправили в колонию на восемь месяцев. По данным URA.RU, мигранта дважды задерживали в 2020 году за пьяное вождение. Он работал в такси на арендованном автомобиле, не имея водительского удостоверения.

В Челябинске уроженца Средней Азии, которого в третий раз поймали пьяным за рулем, отправили в колонию. В пресс-службе прокуратуры региона подтвердили информацию об аресте, не став уточнять национальность водителя. «Будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2022 года вновь управлял автомобилем такси в нетрезвом виде. Однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что за прошлые нарушения водитель был условно осужден. После третьего случая условное наказание превратилось в реальное. Водителя отправили в колонию на восемь месяцев. По данным URA.RU, мигранта дважды задерживали в 2020 году за пьяное вождение. Он работал в такси на арендованном автомобиле, не имея водительского удостоверения.