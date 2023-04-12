В Челябинске мигранта, трижды пойманного пьяным за рулем, отправили в колонию

В Челябинске уроженца Средней Азии, которого в третий раз поймали пьяным за рулем, отправили в колонию. В пресс-службе прокуратуры региона подтвердили информацию об аресте, не став уточнять национальность водителя.
«Будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2022 года вновь управлял автомобилем такси в нетрезвом виде. Однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — сообщили в прокуратуре.
В ведомстве отметили, что за прошлые нарушения водитель был условно осужден. После третьего случая условное наказание превратилось в реальное. Водителя отправили в колонию на восемь месяцев.
По данным URA.RU, мигранта дважды задерживали в 2020 году за пьяное вождение. Он работал в такси на арендованном автомобиле, не имея водительского удостоверения.
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