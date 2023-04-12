12 апреля 2023

В Челябинске мигранта, трижды пойманного пьяным за рулем, отправили в колонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, руль, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
За пьяное вождение мигранта отправили в колонию на восемь месяцев Фото:

В Челябинске уроженца Средней Азии, которого в третий раз поймали пьяным за рулем, отправили в колонию. В пресс-службе прокуратуры региона подтвердили информацию об аресте, не став уточнять национальность водителя.

«Будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2022 года вновь управлял автомобилем такси в нетрезвом виде. Однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что за прошлые нарушения водитель был условно осужден. После третьего случая условное наказание превратилось в реальное. Водителя отправили в колонию на восемь месяцев.

По данным URA.RU, мигранта дважды задерживали в 2020 году за пьяное вождение. Он работал в такси на арендованном автомобиле, не имея водительского удостоверения.

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В Челябинске уроженца Средней Азии, которого в третий раз поймали пьяным за рулем, отправили в колонию. В пресс-службе прокуратуры региона подтвердили информацию об аресте, не став уточнять национальность водителя. «Будучи ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в ноябре 2022 года вновь управлял автомобилем такси в нетрезвом виде. Однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался», — сообщили в прокуратуре. В ведомстве отметили, что за прошлые нарушения водитель был условно осужден. После третьего случая условное наказание превратилось в реальное. Водителя отправили в колонию на восемь месяцев. По данным URA.RU, мигранта дважды задерживали в 2020 году за пьяное вождение. Он работал в такси на арендованном автомобиле, не имея водительского удостоверения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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