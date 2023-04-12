В Сургуте из-за учений по антитеррору перекроют дороги

13 апреля 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

В Сургуте проведут антитеррористическую тренировку силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) 14 апреля с 15.00 до 17.00 проведут плановую антитеррористическую тренировку на территории водозабора № 8. Официальный telegram-канал мэрии города сообщает, что на перекрестке улиц Технологической и Производственной возможно ограничение движения транспорта. «С 15.00 до 17.00 на территории водозабора № 8 на пересечении улиц Технологической и Производственной пройдет плановая антитеррористическая тренировка. В связи с чем возможно ограничено движение транспорта на данном участке», — указано в публикации. В учениях примут участие сотрудники УМВД России по Сургуту. Кроме них, планируется тренировка других взаимодействующих органов. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры потребовала от подчиненных усилить меры по антитеррору. Это связано с увеличением числа угроз.

В Сургуте (ХМАО) 14 апреля с 15.00 до 17.00 проведут плановую антитеррористическую тренировку на территории водозабора № 8. Официальный telegram-канал мэрии города сообщает, что на перекрестке улиц Технологической и Производственной возможно ограничение движения транспорта. «С 15.00 до 17.00 на территории водозабора № 8 на пересечении улиц Технологической и Производственной пройдет плановая антитеррористическая тренировка. В связи с чем возможно ограничено движение транспорта на данном участке», — указано в публикации. В учениях примут участие сотрудники УМВД России по Сургуту. Кроме них, планируется тренировка других взаимодействующих органов. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры потребовала от подчиненных усилить меры по антитеррору. Это связано с увеличением числа угроз.