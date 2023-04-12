12 апреля 2023

В Сургуте из-за учений по антитеррору перекроют дороги

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Антитеррор ОМОН Архив Челябинск, арест, антитеррор
В Сургуте проведут антитеррористическую тренировку силовиков Фото:

В Сургуте (ХМАО) 14 апреля с 15.00 до 17.00 проведут плановую антитеррористическую тренировку на территории водозабора № 8. Официальный telegram-канал мэрии города сообщает, что на перекрестке улиц Технологической и Производственной возможно ограничение движения транспорта.

«С 15.00 до 17.00 на территории водозабора № 8 на пересечении улиц Технологической и Производственной пройдет плановая антитеррористическая тренировка. В связи с чем возможно ограничено движение транспорта на данном участке», — указано в публикации.

В учениях примут участие сотрудники УМВД России по Сургуту. Кроме них, планируется тренировка других взаимодействующих органов.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры потребовала от подчиненных усилить меры по антитеррору. Это связано с увеличением числа угроз.

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В Сургуте (ХМАО) 14 апреля с 15.00 до 17.00 проведут плановую антитеррористическую тренировку на территории водозабора № 8. Официальный telegram-канал мэрии города сообщает, что на перекрестке улиц Технологической и Производственной возможно ограничение движения транспорта. «С 15.00 до 17.00 на территории водозабора № 8 на пересечении улиц Технологической и Производственной пройдет плановая антитеррористическая тренировка. В связи с чем возможно ограничено движение транспорта на данном участке», — указано в публикации. В учениях примут участие сотрудники УМВД России по Сургуту. Кроме них, планируется тренировка других взаимодействующих органов. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Югры потребовала от подчиненных усилить меры по антитеррору. Это связано с увеличением числа угроз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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