12 апреля 2023

Пермскому губернатору дают больше прав по увольнению мэров

Махонину будет проще снять с поста любого мэра благодаря новому закону
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение служебных автомобилей сотрудникам полиции. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин расширяет свои полномочия Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получит больше оснований для увольнения глав муниципалитетов. Такая норма содержится в проекте закона, который руководитель региона внес в законодательное собрание. Так, в случае одобрения документа, губернатор получит право вынести мэру любого города предупреждение или объявить выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей. А если тот не исправит ситуацию, последует процедура увольнения.

«[Губернатор] вправе отрешить от должности главу муниципального образования, главу местной администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения предупреждения, объявления выговора главой не были приняты меры по устранению причин», — говорится в документе, который опубликован на портале заксобрания. Кроме того, глава региона сможет обратиться в думу города или округа с инициативой отправить мэра в отставку, если муниципалитет не достигает в работе целевых показателей.

На данный момент губернатор может уволить мэра, если тот уличен в нецелевом расходовании средств. Новый закон принимается для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, а именно для исполнения 414 ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получит больше оснований для увольнения глав муниципалитетов. Такая норма содержится в проекте закона, который руководитель региона внес в законодательное собрание. Так, в случае одобрения документа, губернатор получит право вынести мэру любого города предупреждение или объявить выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей. А если тот не исправит ситуацию, последует процедура увольнения. «[Губернатор] вправе отрешить от должности главу муниципального образования, главу местной администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения предупреждения, объявления выговора главой не были приняты меры по устранению причин», — говорится в документе, который опубликован на портале заксобрания. Кроме того, глава региона сможет обратиться в думу города или округа с инициативой отправить мэра в отставку, если муниципалитет не достигает в работе целевых показателей. На данный момент губернатор может уволить мэра, если тот уличен в нецелевом расходовании средств. Новый закон принимается для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, а именно для исполнения 414 ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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