Пермскому губернатору дают больше прав по увольнению мэров

Махонину будет проще снять с поста любого мэра благодаря новому закону

13 апреля 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин расширяет свои полномочия Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получит больше оснований для увольнения глав муниципалитетов. Такая норма содержится в проекте закона, который руководитель региона внес в законодательное собрание. Так, в случае одобрения документа, губернатор получит право вынести мэру любого города предупреждение или объявить выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей. А если тот не исправит ситуацию, последует процедура увольнения. «[Губернатор] вправе отрешить от должности главу муниципального образования, главу местной администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения предупреждения, объявления выговора главой не были приняты меры по устранению причин», — говорится в документе, который опубликован на портале заксобрания. Кроме того, глава региона сможет обратиться в думу города или округа с инициативой отправить мэра в отставку, если муниципалитет не достигает в работе целевых показателей. На данный момент губернатор может уволить мэра, если тот уличен в нецелевом расходовании средств. Новый закон принимается для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, а именно для исполнения 414 ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин получит больше оснований для увольнения глав муниципалитетов. Такая норма содержится в проекте закона, который руководитель региона внес в законодательное собрание. Так, в случае одобрения документа, губернатор получит право вынести мэру любого города предупреждение или объявить выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей. А если тот не исправит ситуацию, последует процедура увольнения. «[Губернатор] вправе отрешить от должности главу муниципального образования, главу местной администрации в случае, если в течение месяца со дня вынесения предупреждения, объявления выговора главой не были приняты меры по устранению причин», — говорится в документе, который опубликован на портале заксобрания. Кроме того, глава региона сможет обратиться в думу города или округа с инициативой отправить мэра в отставку, если муниципалитет не достигает в работе целевых показателей. На данный момент губернатор может уволить мэра, если тот уличен в нецелевом расходовании средств. Новый закон принимается для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным, а именно для исполнения 414 ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ».