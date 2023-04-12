12 апреля 2023
11 апреля 2023

Премьер-министр РФ Мишустин прилетел в Тюмень

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, аэропорт тюмень
Самолет премьер-министра РФ Михаила Мишустина прибыл в Тюмень Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел с рабочей поездкой в Тюмень. Ранее его визит был анонсирован Информационным центром правительства Тюменской области.

«Самолет премьер-министра уже прибыл в тюменский аэропорт Рощино. Рабочая поездка Михаила Мишустина началась», — сообщил собственный источник агентства, знакомый с ситуацией.

Ранее URA.RU писало о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. Участие в рабочей поездке также примет министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетел с рабочей поездкой в Тюмень. Ранее его визит был анонсирован Информационным центром правительства Тюменской области. «Самолет премьер-министра уже прибыл в тюменский аэропорт Рощино. Рабочая поездка Михаила Мишустина началась», — сообщил собственный источник агентства, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. Участие в рабочей поездке также примет министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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