В Перми перенесли сроки форума, на который ждут Кириенко и Решетникова

В Перми утвердили новые даты проведения форума гостеприимства России, на который приглашены первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. Мероприятие, которое должно было состояться в середине апреля, перенесли на май.
«Обновлены даты проведения первого форума гостеприимства России — одного из флагманских федеральных событий программы 300-летия Перми. Мероприятие пройдет 17—19 мая в рамках гранд-финала третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», — сообщается на сайте правительства Пермского края.
Деловая программа форума состоит из лекций, сессий и встреч с первыми лицами государства. В числе участников заявлены первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр экономического развития России Максим Решетников и другие гости.
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