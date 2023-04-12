12 апреля 2023

В Перми перенесли сроки форума, на который ждут Кириенко и Решетникова

Сроки проведения пермского форума гостеприимства России перенесли на середину мая 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд президентских грантов с участием Сергея Кириенко. Москва, кириенко сергей
В числе почетных гостей форума заявлен Сергей Кириенко Фото:

В Перми утвердили новые даты проведения форума гостеприимства России, на который приглашены первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. Мероприятие, которое должно было состояться в середине апреля, перенесли на май.

«Обновлены даты проведения первого форума гостеприимства России — одного из флагманских федеральных событий программы 300-летия Перми. Мероприятие пройдет 17—19 мая в рамках гранд-финала третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», — сообщается на сайте правительства Пермского края.

Деловая программа форума состоит из лекций, сессий и встреч с первыми лицами государства. В числе участников заявлены первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр экономического развития России Максим Решетников и другие гости.

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В Перми утвердили новые даты проведения форума гостеприимства России, на который приглашены первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко и глава минэкономразвития РФ Максим Решетников. Мероприятие, которое должно было состояться в середине апреля, перенесли на май. «Обновлены даты проведения первого форума гостеприимства России — одного из флагманских федеральных событий программы 300-летия Перми. Мероприятие пройдет 17—19 мая в рамках гранд-финала третьего сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», — сообщается на сайте правительства Пермского края. Деловая программа форума состоит из лекций, сессий и встреч с первыми лицами государства. В числе участников заявлены первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр экономического развития России Максим Решетников и другие гости.
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