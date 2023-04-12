Свердловскую область засыпает снегом. Фото, видео

В Нижнем Тагиле и Нижней Туре пошел снег

13 апреля 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Синоптики обещают, что снег отступит к ближайшим выходным Фото: Размик Закарян © URA.RU В Нижнем Тагиле и Нижней Туре (Свердловская область) местные жители заметили снег. Он неожиданно выпал днем 13 апреля. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Вышла на работу, а тут настоящий снегопад. Но не остается на земле, к счастью. Тает», — рассказала читательница. В Нижней Туре в местных группах в соцсети «ВКонтакте» жители советуют оставаться дома тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю. Ранее стало известно, что с ночи на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля. Однако ожидается, что максимальная температура 14 апреля днем достигнет трех градусов. Так встретила погода днем жителей Нижней Туры Фото: группа «Подслушано в Нижней Туре» во соцсети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле и Нижней Туре (Свердловская область) местные жители заметили снег. Он неожиданно выпал днем 13 апреля. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Вышла на работу, а тут настоящий снегопад. Но не остается на земле, к счастью. Тает», — рассказала читательница. В Нижней Туре в местных группах в соцсети «ВКонтакте» жители советуют оставаться дома тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю. Ранее стало известно, что с ночи на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля. Однако ожидается, что максимальная температура 14 апреля днем достигнет трех градусов.