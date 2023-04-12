В Нижнем Тагиле и Нижней Туре (Свердловская область) местные жители заметили снег. Он неожиданно выпал днем 13 апреля. Об этом сообщают читатели URA.RU.
«Вышла на работу, а тут настоящий снегопад. Но не остается на земле, к счастью. Тает», — рассказала читательница. В Нижней Туре в местных группах в соцсети «ВКонтакте» жители советуют оставаться дома тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю.
Ранее стало известно, что с ночи на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля. Однако ожидается, что максимальная температура 14 апреля днем достигнет трех градусов.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.