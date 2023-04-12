12 апреля 2023

Свердловскую область засыпает снегом. Фото, видео

В Нижнем Тагиле и Нижней Туре пошел снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
Синоптики обещают, что снег отступит к ближайшим выходным Фото:

В Нижнем Тагиле и Нижней Туре (Свердловская область) местные жители заметили снег. Он неожиданно выпал днем 13 апреля. Об этом сообщают читатели URA.RU.

«Вышла на работу, а тут настоящий снегопад. Но не остается на земле, к счастью. Тает», — рассказала читательница. В Нижней Туре в местных группах в соцсети «ВКонтакте» жители советуют оставаться дома тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю.

Ранее стало известно, что с ночи на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля. Однако ожидается, что максимальная температура 14 апреля днем достигнет трех градусов.

Так встретила погода днем жителей Нижней Туры
Так встретила погода днем жителей Нижней Туры
Фото:

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В Нижнем Тагиле и Нижней Туре (Свердловская область) местные жители заметили снег. Он неожиданно выпал днем 13 апреля. Об этом сообщают читатели URA.RU. «Вышла на работу, а тут настоящий снегопад. Но не остается на земле, к счастью. Тает», — рассказала читательница. В Нижней Туре в местных группах в соцсети «ВКонтакте» жители советуют оставаться дома тем, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю. Ранее стало известно, что с ночи на 14 апреля в Свердловскую область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля. Однако ожидается, что максимальная температура 14 апреля днем достигнет трех градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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