Суд в Гааге: РФ должна выплатить Киеву 5 млрд долларов за активы в Крыму

13 апреля 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Суд в Гааге постановил, что Россия якобы должна выплатить «Нафтогазу» 5 миллиардов долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия, согласно решению Третейского суда в Гааге, якобы должна выплатить Украине пять миллиардов долларов за активы энергетической компании «Нафтогаз» в Крыму, перешедшие в собственность РФ после 2014 года. Об этом сообщает сам «Нафтогаз». «Команда Нафтогаза одержала победу на энергетическом фронте. <…> Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ компенсировать Нафтогазу убытки в размере 5 млрд долларов США», — говорится в сообщении. Там уточняется, что речь идет о перешедших в собственность России объектах в Крыму, ранее принадлежавших «Нафтогазу». Верховный Совет Автономной Республики Крым 6 марта 2014 года принял постановление, в котором обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить республику в состав России в качестве субъекта Российской Федерации. В феврале 2023 года «Газпром» нарастил транзит газа через Украину, передает «Национальная служба новостей». Объем прокачки через газоизмерительную станцию составил 29,4 млн куб. м.

Россия, согласно решению Третейского суда в Гааге, якобы должна выплатить Украине пять миллиардов долларов за активы энергетической компании «Нафтогаз» в Крыму, перешедшие в собственность РФ после 2014 года. Об этом сообщает сам «Нафтогаз». «Команда Нафтогаза одержала победу на энергетическом фронте. <…> Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ компенсировать Нафтогазу убытки в размере 5 млрд долларов США», — говорится в сообщении. Там уточняется, что речь идет о перешедших в собственность России объектах в Крыму, ранее принадлежавших «Нафтогазу». Верховный Совет Автономной Республики Крым 6 марта 2014 года принял постановление, в котором обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить республику в состав России в качестве субъекта Российской Федерации. В феврале 2023 года «Газпром» нарастил транзит газа через Украину, передает «Национальная служба новостей». Объем прокачки через газоизмерительную станцию составил 29,4 млн куб. м.