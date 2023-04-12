Пермский минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни в регионе до 71 года

В Пермском крае по итогам 2022 года снизилась смертность, а продолжительность жизни по оценкам краевого минздрава, составила 71 год. Такие цифры на заседании краевого правительства, где обсуждались итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение», привела глава ведомства Анастасия Крутень.
«Общий показатель смертности в 2022 году снизился на 20% ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти на 2,5 года и составила 70,9 лет», — заявила Крутень. За счет реализуемых в регионе проектов, введено в эксплуатацию 60 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).
В текущем году планируется установка 23 еще ФАПов, а также двух врачебных амбулаторий. Запланирована сдала поликлиник в Перми, Углеуральском Полазна, Сиве, Оверятах, Кудымкаре и Чердыни. В медучреждения будет закуплено 600 единиц медицинского оборудования по программе модернизации первичного звена
В ходе заседания глава Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что проблемы в отрасли «копились десятилетиями», но благодаря реализации нацпроекту «Здравоохранение», а также региональным проектам, «дело с двинулось с мертвой точки». По его словам, ключевой задачей для властей остается сбережение населения. «Мы должны уделять внимание росту жизни населения, снижению смертности», — сказал Махонин.
По данным Пермьстата, темпы естественной убыли населения за прошедший год сократились, а средняя продолжительность жизни жителей края составляет 67-68 лет. Ранее этот показатель равнялся 72 годам.
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