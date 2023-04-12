12 апреля 2023

Жителей Челябинска просят не открывать окна из-за смога

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцев просят пользоваться респираторами и промывать горло, глаза и нос Фото:

Жителей Челябинска предупредили о вреде нахождения на открытом воздухе и проветривания в период смога от ландшафтных пожаров. О том, что на улицу рекомендовано выходить в масках и респираторах, URA.RU 12 апреля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«С 5 апреля по настоящее время регистрировалось незначительное превышение нормативов по концентрации диоксида серы, входящего в состав продуктов горения. С целью профилактики и сохранения здоровья, советуем избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна», — заявили в управлении.

Горожан также попросили сменить контактные линзы на очки, больше пить, делать влажную уборку и отказаться от курения. Также в Роспотребнадзоре посоветовали выходить на улицу в масках и респираторах, а по возвращении промывать глаза, нос и горло.

Признаками для беспокойства являются недомогание, отдышка, кашель и бессонница. Ситуация продолжает находиться на контроле Роспотребнадзора.

Причиной смога над Челябинском стали ландшафтные пожары. Запах гари и дым доходит до разных районов города. В минэкологии региона сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению возгораний.

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Жителей Челябинска предупредили о вреде нахождения на открытом воздухе и проветривания в период смога от ландшафтных пожаров. О том, что на улицу рекомендовано выходить в масках и респираторах, URA.RU 12 апреля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «С 5 апреля по настоящее время регистрировалось незначительное превышение нормативов по концентрации диоксида серы, входящего в состав продуктов горения. С целью профилактики и сохранения здоровья, советуем избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна», — заявили в управлении. Горожан также попросили сменить контактные линзы на очки, больше пить, делать влажную уборку и отказаться от курения. Также в Роспотребнадзоре посоветовали выходить на улицу в масках и респираторах, а по возвращении промывать глаза, нос и горло. Признаками для беспокойства являются недомогание, отдышка, кашель и бессонница. Ситуация продолжает находиться на контроле Роспотребнадзора. Причиной смога над Челябинском стали ландшафтные пожары. Запах гари и дым доходит до разных районов города. В минэкологии региона сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению возгораний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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