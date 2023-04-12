Жителей Челябинска просят не открывать окна из-за смога

Жителей Челябинска предупредили о вреде нахождения на открытом воздухе и проветривания в период смога от ландшафтных пожаров. О том, что на улицу рекомендовано выходить в масках и респираторах, URA.RU 12 апреля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.
«С 5 апреля по настоящее время регистрировалось незначительное превышение нормативов по концентрации диоксида серы, входящего в состав продуктов горения. С целью профилактики и сохранения здоровья, советуем избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна», — заявили в управлении.
Горожан также попросили сменить контактные линзы на очки, больше пить, делать влажную уборку и отказаться от курения. Также в Роспотребнадзоре посоветовали выходить на улицу в масках и респираторах, а по возвращении промывать глаза, нос и горло.
Признаками для беспокойства являются недомогание, отдышка, кашель и бессонница. Ситуация продолжает находиться на контроле Роспотребнадзора.
Причиной смога над Челябинском стали ландшафтные пожары. Запах гари и дым доходит до разных районов города. В минэкологии региона сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению возгораний.
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