Жителей Челябинска просят не открывать окна из-за смога

13 апреля 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Челябинцев просят пользоваться респираторами и промывать горло, глаза и нос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинска предупредили о вреде нахождения на открытом воздухе и проветривания в период смога от ландшафтных пожаров. О том, что на улицу рекомендовано выходить в масках и респираторах, URA.RU 12 апреля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «С 5 апреля по настоящее время регистрировалось незначительное превышение нормативов по концентрации диоксида серы, входящего в состав продуктов горения. С целью профилактики и сохранения здоровья, советуем избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна», — заявили в управлении. Горожан также попросили сменить контактные линзы на очки, больше пить, делать влажную уборку и отказаться от курения. Также в Роспотребнадзоре посоветовали выходить на улицу в масках и респираторах, а по возвращении промывать глаза, нос и горло. Признаками для беспокойства являются недомогание, отдышка, кашель и бессонница. Ситуация продолжает находиться на контроле Роспотребнадзора. Причиной смога над Челябинском стали ландшафтные пожары. Запах гари и дым доходит до разных районов города. В минэкологии региона сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению возгораний.

Жителей Челябинска предупредили о вреде нахождения на открытом воздухе и проветривания в период смога от ландшафтных пожаров. О том, что на улицу рекомендовано выходить в масках и респираторах, URA.RU 12 апреля сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «С 5 апреля по настоящее время регистрировалось незначительное превышение нормативов по концентрации диоксида серы, входящего в состав продуктов горения. С целью профилактики и сохранения здоровья, советуем избегать нахождения на открытом воздухе и не открывать окна», — заявили в управлении. Горожан также попросили сменить контактные линзы на очки, больше пить, делать влажную уборку и отказаться от курения. Также в Роспотребнадзоре посоветовали выходить на улицу в масках и респираторах, а по возвращении промывать глаза, нос и горло. Признаками для беспокойства являются недомогание, отдышка, кашель и бессонница. Ситуация продолжает находиться на контроле Роспотребнадзора. Причиной смога над Челябинском стали ландшафтные пожары. Запах гари и дым доходит до разных районов города. В минэкологии региона сообщили, что спецслужбы проводят комплекс мероприятий по тушению и предотвращению возгораний.