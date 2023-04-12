12 апреля 2023

Пермские медики доверят выявление онкозаболеваний искусственному интеллекту

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Привлечение технологий в медицину позволит своевременно выявить опасные заболевания, считает Анастасия Крутень Фото:
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Национальные проекты

В Пермском крае выявлять онкозаболевания при обследовании пациентов на медицинском оборудовании будет искусственный интеллект. Об этом на заседании краевого правительства, где обсуждался нацпроект «Здравоохранение», рассказала глава регионального минздрава Анастасия Крутень. В ходе своего доклада она затронула тему цифровизации отрасли. Прямая трансляция заседания велась на странице сообщества «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

«Планируем внедрить искусственный интеллект при радиологических исследованиях, что обеспечит своевременное выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях», — отметила Крутень. Министр здравоохранения края также отметила, что в текущем году для Пермского краевого окнодиспасера запланировано приобретение однофотонного компьютерного томографа.

Планируется также увеличение на 4 тысячи по сравнению с 2022 годом ПЭТ-исследований (позитронно-эмиссионная томография) и генетических исследований. Продолжит работу проект «онкопатруль», направленный на профилактику онкозаболеваний, добавила Крутень. URA.RU рассказывало, что у жителей Прикамья стали чаще выявлять онкозаболевания. Это стало возможным благодаря ранней диагностике заболеваний.

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В Пермском крае выявлять онкозаболевания при обследовании пациентов на медицинском оборудовании будет искусственный интеллект. Об этом на заседании краевого правительства, где обсуждался нацпроект «Здравоохранение», рассказала глава регионального минздрава Анастасия Крутень. В ходе своего доклада она затронула тему цифровизации отрасли. Прямая трансляция заседания велась на странице сообщества «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Планируем внедрить искусственный интеллект при радиологических исследованиях, что обеспечит своевременное выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях», — отметила Крутень. Министр здравоохранения края также отметила, что в текущем году для Пермского краевого окнодиспасера запланировано приобретение однофотонного компьютерного томографа. Планируется также увеличение на 4 тысячи по сравнению с 2022 годом ПЭТ-исследований (позитронно-эмиссионная томография) и генетических исследований. Продолжит работу проект «онкопатруль», направленный на профилактику онкозаболеваний, добавила Крутень. URA.RU рассказывало, что у жителей Прикамья стали чаще выявлять онкозаболевания. Это стало возможным благодаря ранней диагностике заболеваний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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