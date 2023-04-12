Пермские медики доверят выявление онкозаболеваний искусственному интеллекту

13 апреля 2023 в 14:32 Размер текста - 17 +

Привлечение технологий в медицину позволит своевременно выявить опасные заболевания, считает Анастасия Крутень Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Национальные проекты В Пермском крае выявлять онкозаболевания при обследовании пациентов на медицинском оборудовании будет искусственный интеллект. Об этом на заседании краевого правительства, где обсуждался нацпроект «Здравоохранение», рассказала глава регионального минздрава Анастасия Крутень. В ходе своего доклада она затронула тему цифровизации отрасли. Прямая трансляция заседания велась на странице сообщества «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Планируем внедрить искусственный интеллект при радиологических исследованиях, что обеспечит своевременное выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях», — отметила Крутень. Министр здравоохранения края также отметила, что в текущем году для Пермского краевого окнодиспасера запланировано приобретение однофотонного компьютерного томографа. Планируется также увеличение на 4 тысячи по сравнению с 2022 годом ПЭТ-исследований (позитронно-эмиссионная томография) и генетических исследований. Продолжит работу проект «онкопатруль», направленный на профилактику онкозаболеваний, добавила Крутень. URA.RU рассказывало, что у жителей Прикамья стали чаще выявлять онкозаболевания. Это стало возможным благодаря ранней диагностике заболеваний.

В Пермском крае выявлять онкозаболевания при обследовании пациентов на медицинском оборудовании будет искусственный интеллект. Об этом на заседании краевого правительства, где обсуждался нацпроект «Здравоохранение», рассказала глава регионального минздрава Анастасия Крутень. В ходе своего доклада она затронула тему цифровизации отрасли. Прямая трансляция заседания велась на странице сообщества «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». «Планируем внедрить искусственный интеллект при радиологических исследованиях, что обеспечит своевременное выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях», — отметила Крутень. Министр здравоохранения края также отметила, что в текущем году для Пермского краевого окнодиспасера запланировано приобретение однофотонного компьютерного томографа. Планируется также увеличение на 4 тысячи по сравнению с 2022 годом ПЭТ-исследований (позитронно-эмиссионная томография) и генетических исследований. Продолжит работу проект «онкопатруль», направленный на профилактику онкозаболеваний, добавила Крутень. URA.RU рассказывало, что у жителей Прикамья стали чаще выявлять онкозаболевания. Это стало возможным благодаря ранней диагностике заболеваний.