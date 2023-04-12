12 апреля 2023

Дочка «Газпрома» продает асфальто-бетонный завод в ХМАО за 36 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство. архив. Пермь, бетон, миксер, строительство автодороги, бетонный завод
Торги по продаже завода состоятся 25 апреля Фото:

«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») выставил на продажу асфальто-бетонный завод в Югорске (ХМАО). Представитель продавца сообщил, что начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей.

«Цена конкурентной продажи на аукционе — 36 475 тысяч рублей. В настоящее время принимаем заявки на электронной торговой площадке, рассматривать предложения будем 25 апреля», — сообщил продавец.

Заводской комплекс расположен в южной промзоне Югорска. В него входит 37 объектов, в том числе бытовые помещения, склады, сети коммуникаций, железнодорожные пути и промышленное оборудование.

Ранее URA.RU писало, что структурное подразделение «Газпрома» выставило на торги склад промтоваров в Белоярском (ХМАО). Цена продажи — 4 млн рублей.

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«Газпром трансгаз Югорск» (дочернее общество «Газпрома») выставил на продажу асфальто-бетонный завод в Югорске (ХМАО). Представитель продавца сообщил, что начальная цена объекта на аукционе составит более 36 млн рублей. «Цена конкурентной продажи на аукционе — 36 475 тысяч рублей. В настоящее время принимаем заявки на электронной торговой площадке, рассматривать предложения будем 25 апреля», — сообщил продавец. Заводской комплекс расположен в южной промзоне Югорска. В него входит 37 объектов, в том числе бытовые помещения, склады, сети коммуникаций, железнодорожные пути и промышленное оборудование. Ранее URA.RU писало, что структурное подразделение «Газпрома» выставило на торги склад промтоваров в Белоярском (ХМАО). Цена продажи — 4 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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