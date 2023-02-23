23 февраля 2023
22 февраля 2023

«Газпром» продает промышленный склад в ХМАО по цене квартиры

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, газпром, зск газпром
Начальная стоимость склада — 4 млн рублей Фото:

Структурное подразделение «Газпрома» — «Запсибгазторг» — выставило на торги склад промышленных товаров в Белоярском (ХМАО). На официальном сайте компании обозначена конкурентная цена продажи недвижимости, равная средней стоимости двухкомнатной квартиры в том же населенном пункте, — 4 млн рублей.

«Владелец недвижимости — „Запсибгазторг“. Он занимается продажей данного объекта», — сказали по телефону, указанному на сайте. Номер телефона собственника оказался недоступен.

Площадь железобетонного склада — более 1000 кв. метров. К зданию подведены все коммуникации: отопление, вентиляция, вода, канализация, электричество.

Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает базы в ХМАО общей площадью больше двух тысяч квадратных метров. Промышленные объекты находятся в Мегионе Нижневартовского района.

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Структурное подразделение «Газпрома» — «Запсибгазторг» — выставило на торги склад промышленных товаров в Белоярском (ХМАО). На официальном сайте компании обозначена конкурентная цена продажи недвижимости, равная средней стоимости двухкомнатной квартиры в том же населенном пункте, — 4 млн рублей. «Владелец недвижимости — „Запсибгазторг“. Он занимается продажей данного объекта», — сказали по телефону, указанному на сайте. Номер телефона собственника оказался недоступен. Площадь железобетонного склада — более 1000 кв. метров. К зданию подведены все коммуникации: отопление, вентиляция, вода, канализация, электричество. Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает базы в ХМАО общей площадью больше двух тысяч квадратных метров. Промышленные объекты находятся в Мегионе Нижневартовского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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