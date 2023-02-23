«Газпром» продает промышленный склад в ХМАО по цене квартиры

Структурное подразделение «Газпрома» — «Запсибгазторг» — выставило на торги склад промышленных товаров в Белоярском (ХМАО). На официальном сайте компании обозначена конкурентная цена продажи недвижимости, равная средней стоимости двухкомнатной квартиры в том же населенном пункте, — 4 млн рублей.
«Владелец недвижимости — „Запсибгазторг“. Он занимается продажей данного объекта», — сказали по телефону, указанному на сайте. Номер телефона собственника оказался недоступен.
Площадь железобетонного склада — более 1000 кв. метров. К зданию подведены все коммуникации: отопление, вентиляция, вода, канализация, электричество.
Ранее URA.RU сообщало, что «Роснефть» продает базы в ХМАО общей площадью больше двух тысяч квадратных метров. Промышленные объекты находятся в Мегионе Нижневартовского района.
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