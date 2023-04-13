В Свердловской области обнаружили первого заболевшего клещевым энцефалитом

Для предотвращения укуса клещом свердловчан просят использовать спецсредства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первый заболевший клещевым энцефалитом в 2023 году свердловчанин зафиксирован в Березовском городском округе. Об этом сообщает управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Первый в 2023 году случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом зарегистрирован в Свердловской области. Заболевший — житель Березовского городского округа, не привитый от клещевого энцефалита», — заявили в ведомстве.

Мужчина не стал обращаться к врачу после укуса и решил не сдавать на клещевые инфекции. В связи с этим, представители регионального Роспотребнадзора просят свердловчан прививаться, а также при выходе в лес надевать одежду, максимально закрывающую тело, после прогулок на природе осматривать себя. Если клещ был обнаружен, то его нужно удалить в травмпункте и сдать для проведения исследований на клещевые инфекции.

Ранее в Екатеринбурге начали массовую обработку от клещей. Она пройдет во всех местах, где чаще всего отдыхают или бывают горожане: парк 50-летия ВЛКСМ, парк имени Чкалова, Исторический сквер и другие.