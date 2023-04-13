Ле Пен: победа Украины в конфликте с Россией приведет к мировой войне

В случае победы Киева в конфликте с Москвой в мире начнется Третья мировая война. Об этом заявила кандидат на пост президента Франции в 2017 году от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.
«Если Украина победит, это будет означать, что НАТО полноценно вступила в конфликт. Я убеждена, что Украина без силы НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. Это значит, что Третья мировая война будет развязана», — заявила Марин Ле Пен, ее слова приводит испанская газета
Ле Пен отметила, что дальнейшее финансирование Украины оружием может создать риск затягивания конфликта, наподобие Столетней войны между Францией и Англией в 14-15 веках. Развитие конфликта в таком ключе является опасным сценарием, заключила она.
После начала спецоперации страны НАТО стали поставлять Украине вооружение. В январе 2023 года сумма всей западной военной помощи почти сравнялась с оборонным бюджетом России. Зимой страны Запада объявили о передаче Украине тяжелых танков. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в отправке Киеву боевых машин нет ничего радостного, его слова передает RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!