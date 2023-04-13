Ле Пен: победа Украины в конфликте с Россией приведет к мировой войне

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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Победа Украины будет означать вступление НАТО в конфликт, заявила Ле Пен Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В случае победы Киева в конфликте с Москвой в мире начнется Третья мировая война. Об этом заявила кандидат на пост президента Франции в 2017 году от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Если Украина победит, это будет означать, что НАТО полноценно вступила в конфликт. Я убеждена, что Украина без силы НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. Это значит, что Третья мировая война будет развязана», — заявила Марин Ле Пен, ее слова приводит испанская газета El País.

Ле Пен отметила, что дальнейшее финансирование Украины оружием может создать риск затягивания конфликта, наподобие Столетней войны между Францией и Англией в 14-15 веках. Развитие конфликта в таком ключе является опасным сценарием, заключила она.

После начала спецоперации страны НАТО стали поставлять Украине вооружение. В январе 2023 года сумма всей западной военной помощи почти сравнялась с оборонным бюджетом России. Зимой страны Запада объявили о передаче Украине тяжелых танков. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в отправке Киеву боевых машин нет ничего радостного, его слова передает RT.

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В случае победы Киева в конфликте с Москвой в мире начнется Третья мировая война. Об этом заявила кандидат на пост президента Франции в 2017 году от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. «Если Украина победит, это будет означать, что НАТО полноценно вступила в конфликт. Я убеждена, что Украина без силы НАТО не сможет победить Россию в военном отношении. Это значит, что Третья мировая война будет развязана», — заявила Марин Ле Пен, ее слова приводит испанская газета El País. Ле Пен отметила, что дальнейшее финансирование Украины оружием может создать риск затягивания конфликта, наподобие Столетней войны между Францией и Англией в 14-15 веках. Развитие конфликта в таком ключе является опасным сценарием, заключила она. После начала спецоперации страны НАТО стали поставлять Украине вооружение. В январе 2023 года сумма всей западной военной помощи почти сравнялась с оборонным бюджетом России. Зимой страны Запада объявили о передаче Украине тяжелых танков. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что в отправке Киеву боевых машин нет ничего радостного, его слова передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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