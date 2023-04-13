Свердловские силовики раскрыли детали задержания высокопоставленного офицера

Следователи официально подтвердили задержание главы ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максима Анисимкова, который подозревается в получении крупной взятки от бизнесмена, сдававшего в аренду снегоходы и квадроциклы. Соответствующей информацией поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.
«Начальнику подразделения ГИБДД территориального отдела полиции [Анисимкова] предъявлено обвинение [в получении взятки]», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что силовики проверяют информацию о причастности силовика к взяткам.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что, по предварительной информации, силовик мог взять 120 тысяч рублей от предпринимателя, который предлагал в аренду квадроциклы. Предположительно, к офицеру бизнесмен обращался, чтобы сотрудники ГИБДД отказались от проверок. Если вина полицейского подтвердится, его уволят и накажут начальство, допустившее нарушение.
Ранее URA.RU сообщало о задержании Анисимкова бойцами ФСБ. Роль силовика в преступной схеме проверяется.
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