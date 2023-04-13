Свердловские силовики раскрыли детали задержания высокопоставленного офицера

СК: глава ГИБДД Ивделя Анисимков подозревается в получении взятки от бизнесмена
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
Бойцы ФСБ задерживали Анисимкова по подозрению во взятке Фото:

Следователи официально подтвердили задержание главы ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максима Анисимкова, который подозревается в получении крупной взятки от бизнесмена, сдававшего в аренду снегоходы и квадроциклы. Соответствующей информацией поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Начальнику подразделения ГИБДД территориального отдела полиции [Анисимкова] предъявлено обвинение [в получении взятки]», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что силовики проверяют информацию о причастности силовика к взяткам.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что, по предварительной информации, силовик мог взять 120 тысяч рублей от предпринимателя, который предлагал в аренду квадроциклы. Предположительно, к офицеру бизнесмен обращался, чтобы сотрудники ГИБДД отказались от проверок. Если вина полицейского подтвердится, его уволят и накажут начальство, допустившее нарушение.

Ранее URA.RU сообщало о задержании Анисимкова бойцами ФСБ. Роль силовика в преступной схеме проверяется.

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Следователи официально подтвердили задержание главы ГИБДД Ивделя (Свердловская область) Максима Анисимкова, который подозревается в получении крупной взятки от бизнесмена, сдававшего в аренду снегоходы и квадроциклы. Соответствующей информацией поделились с URA.RU в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Начальнику подразделения ГИБДД территориального отдела полиции [Анисимкова] предъявлено обвинение [в получении взятки]», — сообщили в ведомстве. Там подчеркнули, что силовики проверяют информацию о причастности силовика к взяткам. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что, по предварительной информации, силовик мог взять 120 тысяч рублей от предпринимателя, который предлагал в аренду квадроциклы. Предположительно, к офицеру бизнесмен обращался, чтобы сотрудники ГИБДД отказались от проверок. Если вина полицейского подтвердится, его уволят и накажут начальство, допустившее нарушение. Ранее URA.RU сообщало о задержании Анисимкова бойцами ФСБ. Роль силовика в преступной схеме проверяется.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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