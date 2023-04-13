В челябинском городе пятилетний ребенок упал в колодец. Фото

13 апреля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

В Кусе пятилетняя девочка упала в открытый люк и получила ушибы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Кусе Челябинской области пятилетняя девочка упала в открытый люк колодца. Ребенок получил ушибы и сильно испугался. Об этом сообщила мать девочки Александра М. в социальных сетях. «Мыла машину 12 апреля на автомойке на улице Герцена. Дети были рядом, под присмотром. В доли секунды моя дочь упала в колодец с металлическими трубами. Доставала сама. У ребенка ушибы и сильный испуг. Вызвала скорую и полицию, сработали быстро. Но остались вопросы к руководителю „Горводоканала“ Елене Копыловой и главе Кусы Алексею Чистякову. Необходимы ревизии колодцев», — сообщила Александра М. в паблике «КУСА» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до пресс-службы мэрии Кусы и до представителя «Горводоканала». Специалистов застать не удалось. На дне открытого колодца находятся металлические трубы и арматура Фото: Александра Манакова в паблике «КУСА» в «ВКонтакте»

В Кусе Челябинской области пятилетняя девочка упала в открытый люк колодца. Ребенок получил ушибы и сильно испугался. Об этом сообщила мать девочки Александра М. в социальных сетях. «Мыла машину 12 апреля на автомойке на улице Герцена. Дети были рядом, под присмотром. В доли секунды моя дочь упала в колодец с металлическими трубами. Доставала сама. У ребенка ушибы и сильный испуг. Вызвала скорую и полицию, сработали быстро. Но остались вопросы к руководителю „Горводоканала“ Елене Копыловой и главе Кусы Алексею Чистякову. Необходимы ревизии колодцев», — сообщила Александра М. в паблике «КУСА» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до пресс-службы мэрии Кусы и до представителя «Горводоканала». Специалистов застать не удалось.