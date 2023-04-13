В челябинском городе пятилетний ребенок упал в колодец. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария. На перекрестке ул.Полины Осипенко и Комсомольского проспекта упал уличный фонарь. Пермь, канализационный люк
В Кусе пятилетняя девочка упала в открытый люк и получила ушибы Фото:

В Кусе Челябинской области пятилетняя девочка упала в открытый люк колодца. Ребенок получил ушибы и сильно испугался. Об этом сообщила мать девочки Александра М. в социальных сетях.

«Мыла машину 12 апреля на автомойке на улице Герцена. Дети были рядом, под присмотром. В доли секунды моя дочь упала в колодец с металлическими трубами. Доставала сама. У ребенка ушибы и сильный испуг. Вызвала скорую и полицию, сработали быстро. Но остались вопросы к руководителю „Горводоканала“ Елене Копыловой и главе Кусы Алексею Чистякову. Необходимы ревизии колодцев», — сообщила Александра М. в паблике «КУСА» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до пресс-службы мэрии Кусы и до представителя «Горводоканала». Специалистов застать не удалось.

На дне открытого колодца находятся металлические трубы и арматура
На дне открытого колодца находятся металлические трубы и арматура
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Кусе Челябинской области пятилетняя девочка упала в открытый люк колодца. Ребенок получил ушибы и сильно испугался. Об этом сообщила мать девочки Александра М. в социальных сетях. «Мыла машину 12 апреля на автомойке на улице Герцена. Дети были рядом, под присмотром. В доли секунды моя дочь упала в колодец с металлическими трубами. Доставала сама. У ребенка ушибы и сильный испуг. Вызвала скорую и полицию, сработали быстро. Но остались вопросы к руководителю „Горводоканала“ Елене Копыловой и главе Кусы Алексею Чистякову. Необходимы ревизии колодцев», — сообщила Александра М. в паблике «КУСА» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU попытался дозвониться до пресс-службы мэрии Кусы и до представителя «Горводоканала». Специалистов застать не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...