Владелец просит за кафе почти семь миллионов рублей (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается кафе, стоимость которого составляет почти семь миллионов рублей. Как указано на площадке «Авито» в разделе «Готовый бизнес и оборудование», в стоимость входит все оборудование, мебель, инвентарь, товарный запас продуктов и напитков.

«Продается действующий бизнес кафе-маркет „Борщ&Пельмени“ — 6 900 000 рублей. Объект расположен на 1-м этаже отдельно стоящего 3-х этажного здания. Общая площадь 108 кв. м. На прилегающей территории большая парковка», — говорится в объявлении.

По информации владельца заведения, все коммуникации в кафе исправны. Предприятие работает больше трех лет. У жителей города пользуется хорошим спросом. «В помещении новая проводка, свежий ремонт», — написано в объявлении.

За эту же сумму на «Авито» предлагают без торга купить двухкомнатную квартиру почти в центре города. Автор продает недвижимость со всей имеющейся мебелью и электроникой.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО продается готовый цветочный бизнес. Предприниматель из Губкинского предлагал купить магазин за 8 миллионов.

