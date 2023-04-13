Пригожин призвал готовиться к худшему, говоря о наступлении ВСУ

Российским войскам стоит готовиться к худшему во время контрнаступления ВСУ. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Политолог Ростислав Ищенко и другие очень позитивные добрые ребята могут оказаться лучшими военными аналитиками в мире. Но я считаю, что лучше готовиться к худшему, тем более все тенденции к этому уже есть», — цитирует Пригожина его
Основатель ЧВК «Вагнер» отметил, что только у его отрядов есть данные о численности резервов ВСУ. Он подчеркнул, что их число достигает 200 тысяч.
Во время зимы страны Запада спонсировали Украину для будущего контрнаступления ВСУ. Для этого были отправлены тяжелые танки. 27 марта первые немецкие танки Leopard 2 прибыли на Украину. В апреле газета The Washington Post сообщила, что ВСУ не смогут добиться значительных результатов во время наступления. В тексте отмечается, что Украина не сможет оправдать ожидания США., передает RT.
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