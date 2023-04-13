Из пермского аэропорта запускают прямые рейсы до Баку

Вылеты до столицы Азербайджана будут проводиться раз в неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми открыли продажи билетов на прямые авиарейсы до столицы Азербайджана. Перелеты до Баку с 30 мая 2023 года будет осуществлять авиакомпания «ИрАэро», сообщает сайт министерства транспорта Пермского края.

«Рейсы будет осуществлять авиакомпания „ИрАэро“ на воздушных судах Superjet, вместимостью 100 посадочных мест. Вылеты из Большого Савино будут осуществляться один раз в неделю, по вторникам в 05:55 по местному времени. Полет занимает три часа», — сообщается на сайте министерства.

Уточняется, что Азербайджан с 28 марта 2023 года отменил обязательное требование о вакцинации туристов, которым больше не требуется предъявлять прививочный сертификат для пересечения границы по воздуху. Виза для въезда на территорию страны также не нужна, туристы могут находиться на территории страны до 90 дней. Стоимость билетов на сайте авиакомпании начинается от 20 тысяч рублей.