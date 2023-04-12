Запуск уникального завода детских смесей в ХМАО откладывается Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Советском районе бывшего владельца молокозавода экс-депутата Виталия Пояркина подозревают в саботировании крупного инвестиционного проекта свердловского молочного короля Сергея Майзеля и правительства ХМАО. Источник URA.RU в политическом истеблишменте УрФО сообщает, что Майзель вложил миллиард в модернизацию предприятия в поселке Алябьевском, но из-за судебных тяжб, которые Пояркин затягивает, до сих пор не может запустить завод на полную мощность.

«Владелец „Молочного кита“ вложил миллиард рублей в модернизацию молокозавода в Советском районе. Правительство Югры выделило для запуска линии детских молочных смесей 150-миллионную субсидию. Бывший владелец предприятия Пояркин пытается затянуть процесс передачи собственности новому владельцу в арбитражном суде», — поделился инсайдер.

Арбитражный управляющий Андрей Матвеев подтвердил, что процесс перехода активов действительно затягивается. Он уточнил, что прежнее руководство молочного завода накопило порядка 15 миллионов долгов по зарплате. «Я продал здание с оборудованием, рассчитался с работниками предприятия. Пояркин пытался оспорить эти торги, но решение суда первой инстанции ему отказало. Сроки затягивались искусственно — он подавал множество ходатайств об уточнении, судья откладывала. Во всех жалобах им было отказано», — уточнил Матвеев.

Пояркин в разговоре с журналистом агентства заявил, что арбитражный управляющий действует в интересах Майзеля. «Одним из ключевых условий соглашения между округом и инвестором был выкуп имущественного комплекса „Советского молока“. Как они его выкупят, если предприятие банкротное, и мы оспариваем все сделки?» — уточнил Пояркин.

Представитель «Молочного кита» сообщил, что порядка миллиарда рублей уже вложено в инвестпроект, поэтому отказываться от планов по запуску линии не собирается. «К сожалению, проблематично прогнозировать сроки, поскольку судебные споры затягиваются», — добавил инвестор.

Ранее URA.RU писало о том, что запуск линии детских смесей на молокозаводе в Алябьевском откладывается. Инсайдер в правительстве округа заявил, что всему виной сложности с поставкой импортного оборудования.