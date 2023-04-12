Премьер Мишустин оценил потенциал тюменской лаборатории НОВАТЭКа

Премьер Мишустин посетил лабораторию НОВАТЭКа в Тюмени

Михаил Мишустин приехал с рабочей поездкой в Тюмень 13 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил лабораторно-исследовательский центр НОВАТЭК, в котором работают 740 специалистов разного научного профиля. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«Премьер-министр РФ ознакомился с работой лабораторно-исследовательского центра НОВАТЭК в Тюмени. 740 специалистов — физики, инженеры — занимаются проектированием всех процессов, которые связаны с добычей и переработкой газа. Исследовательский центр ввели в эксплуатацию в 2022 году. В лабораториях центра — полный цикл исследований горных пород, проб углеводородных флюидов, материалов и реагентов для строительства скважин, интенсификации притока, исследования компонентов окружающей среды», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что исследования, которыми ранее занимались только зарубежные компании, теперь проводятся специалистами тюменской лаборатории НОВАТЭКа. Как ранее указывало агентство, 13 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин приехал в Тюмень с рабочей поездкой. Во время своего визита он также посетил физико-математическую школу, Свято-Троицкий мужской монастырь и завод «Тюменские моторостроители».