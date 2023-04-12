Глава МЧС России покатался на курганском вездеходе. Фото

13 апреля 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Курганский вездеход испытали в условиях Арктики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель МЧС России Александр Куренков проехался на курганском вездеходе «Бурлак». Об этом сообщается в официальной группе производителя в социальной сети «ВКонтакте». «Глава МЧС России Александр Куренков проверил возможности „Бурлака“. Министр сел за руль вездехода во время экспедиции „Безопасная Арктика — 2023“. Он проехал около 15 километров по бездорожью и положительно оценил уровень проходимости и скоростные возможности машины», — указано в посте компании. Сообщается, что курганский вездеход использовался во время учения как штабная машина и был «домом на колесах» для руководителей экспедиции. Советник главы ведомства Дании Мартынов проехал на машине весь маршрут. По его словам, у курганского вездехода комфортные условия для автономного проживания в условиях арктики. Участники экспедиции использовали «Бурлак» для подзарядки аккумуляторов, так как у них сломался генератор. «„Бурлаки“ защищали полевой лагерь от сильного арктического ветра и метели», — отмечается в посте. В прицепах вездеходов разместили технику и инвентарь для экспедиции. Ранее URA.RU писало, что МЧС России проверит курганские вездеходы. Испытания пройдут в рамках учения «Безопасная Арктика». Сообщается, что сотрудники МЧС проверят две машины. На курганском вездеходе прокатился руководитель МЧС России Фото: группа «Вездеход Бурлак» в социальной сети «ВКонтакте» Вездеход «Бурлак» выдержал условия Арктики Фото: группа «Вездеход Бурлак» в социальной сети «ВКонтакте»

Руководитель МЧС России Александр Куренков проехался на курганском вездеходе «Бурлак». Об этом сообщается в официальной группе производителя в социальной сети «ВКонтакте». «Глава МЧС России Александр Куренков проверил возможности „Бурлака“. Министр сел за руль вездехода во время экспедиции „Безопасная Арктика — 2023“. Он проехал около 15 километров по бездорожью и положительно оценил уровень проходимости и скоростные возможности машины», — указано в посте компании. Сообщается, что курганский вездеход использовался во время учения как штабная машина и был «домом на колесах» для руководителей экспедиции. Советник главы ведомства Дании Мартынов проехал на машине весь маршрут. По его словам, у курганского вездехода комфортные условия для автономного проживания в условиях арктики. Участники экспедиции использовали «Бурлак» для подзарядки аккумуляторов, так как у них сломался генератор. «„Бурлаки“ защищали полевой лагерь от сильного арктического ветра и метели», — отмечается в посте. В прицепах вездеходов разместили технику и инвентарь для экспедиции. Ранее URA.RU писало, что МЧС России проверит курганские вездеходы. Испытания пройдут в рамках учения «Безопасная Арктика». Сообщается, что сотрудники МЧС проверят две машины.