Вездеходы «Бурлак» примут участие в арктической экспедиции МЧС России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МЧС России испытает курганские вездеходы «Бурлак» в рамках учений «Безопасная Арктика — 2023». В ходе экспедиции сотрудники ведомства проверят две машины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Для нас это вторая совместная с МЧС экспедиция в рамках учений «Безопасная Арктика». В ходе нее сотрудники МЧС испытают перспективные образцы техники, оборудования и экипировки. С помощью вездеходов отработают новейшие способы и методы спасения терпящих бедствие в арктических регионах», — рассказал коммерческий директор компании «Вездеходы «Бурлак» Роман Панкратьев.

Спасатели МЧС в условиях полной автономности преодолеют 1 600 километров. Вездеходы проедут по территории Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Экспедиция начнется 25 марта в городе Усинск и завершится 7 апреля в Салехарде.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане откроется второй завод по производству вездеходов «Бурлак». Создание новой производственной площадки позволит увеличить выпуск с 3 до 30 машин в месяц. Также сообщалось, что курганское предприятие «МобиДик» создало уникальные снегоходы, которые способны перевозить грузы до 1,5 тонн.