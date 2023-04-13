Политолог допустил скорое завершение конфликта на Украине мирным путем

Политолог Пашковский: Украина согласится на переговоры после провального наступления
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Гранитный шар на Октябрьской площади. Екатеринбург, флаг украины, флаг россии, надпись мир, антивоенный стрит-арт
После провального наступления Киев согласится на переговоры с Москвой, заявил Евгений Пашковский Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Переговоры между Россией и Украиной могут состояться после провала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.

«Это должен быть провал контрнаступления ВСУ. С большой долей вероятности, после этого могут состояться переговоры», — заявил Евгений Пашковский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политолог также подчеркнул, что Киев может использовать переговоры для восполнения своих сил. Кроме того, Украина использует дипломатию «вероломно» и в любой момент может отказаться от нее, заключил эксперт.

Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов в беседе с URA.RU заявил, что украинская сторона сядет за стол переговоров с РФ только после разрешения США и Евросоюза. Он также отметил, что разрешение конфликта спасло бы немало украинских жизней.

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Переговоры между Россией и Украиной могут состояться после провала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский. «Это должен быть провал контрнаступления ВСУ. С большой долей вероятности, после этого могут состояться переговоры», — заявил Евгений Пашковский интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Политолог также подчеркнул, что Киев может использовать переговоры для восполнения своих сил. Кроме того, Украина использует дипломатию «вероломно» и в любой момент может отказаться от нее, заключил эксперт. Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов в беседе с URA.RU заявил, что украинская сторона сядет за стол переговоров с РФ только после разрешения США и Евросоюза. Он также отметил, что разрешение конфликта спасло бы немало украинских жизней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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