Политолог допустил скорое завершение конфликта на Украине мирным путем

Политолог Пашковский: Украина согласится на переговоры после провального наступления

13 апреля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

После провального наступления Киев согласится на переговоры с Москвой, заявил Евгений Пашковский Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры между Россией и Украиной могут состояться после провала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский. «Это должен быть провал контрнаступления ВСУ. С большой долей вероятности, после этого могут состояться переговоры», — заявил Евгений Пашковский интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Политолог также подчеркнул, что Киев может использовать переговоры для восполнения своих сил. Кроме того, Украина использует дипломатию «вероломно» и в любой момент может отказаться от нее, заключил эксперт. Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов в беседе с URA.RU заявил, что украинская сторона сядет за стол переговоров с РФ только после разрешения США и Евросоюза. Он также отметил, что разрешение конфликта спасло бы немало украинских жизней.

Переговоры между Россией и Украиной могут состояться после провала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский. «Это должен быть провал контрнаступления ВСУ. С большой долей вероятности, после этого могут состояться переговоры», — заявил Евгений Пашковский интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Политолог также подчеркнул, что Киев может использовать переговоры для восполнения своих сил. Кроме того, Украина использует дипломатию «вероломно» и в любой момент может отказаться от нее, заключил эксперт. Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов в беседе с URA.RU заявил, что украинская сторона сядет за стол переговоров с РФ только после разрешения США и Евросоюза. Он также отметил, что разрешение конфликта спасло бы немало украинских жизней.