Переговоры между Россией и Украиной могут состояться после провала контрнаступления ВСУ. Такое заявление сделал руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский.
«Это должен быть провал контрнаступления ВСУ. С большой долей вероятности, после этого могут состояться переговоры», — заявил Евгений Пашковский интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Политолог также подчеркнул, что Киев может использовать переговоры для восполнения своих сил. Кроме того, Украина использует дипломатию «вероломно» и в любой момент может отказаться от нее, заключил эксперт.
Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Дмитрий Перминов в беседе с URA.RU заявил, что украинская сторона сядет за стол переговоров с РФ только после разрешения США и Евросоюза. Он также отметил, что разрешение конфликта спасло бы немало украинских жизней.
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