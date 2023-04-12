Роспотребнадзор ХМАО раскритиковал цветную посыпку на куличах

Роспотребнадзор ХМАО раскритиковал цветную посыпку пасхальных куличей и рекомендовал не покупать изделия с ней детям. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
«Изделия, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать (особенно для детей). отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури», — указано в публикации.
В ведомстве уточняют, что в куличах все продукты должны быть натуральными. Вместо яиц не допускается яичный порошок, нельзя использовать маргарин и подсластитель. «Если кулич покрыт глазурью, то она должна лежать ровно, без подтеков, пузырей, трещин. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности», — добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее URA.RU писало о том, что жители ЯНАО жалуются на качество куличей. Выпечку, которую продает сеть магазинов «Магнит», раскритиковали в соцсетях из-за чрезмерной влажности.
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