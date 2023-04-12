Роспотребнадзор ХМАО раскритиковал цветную посыпку на куличах

13 апреля 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор ХМАО раскритиковал разноцветные шарики, которыми украшают куличи Фото: Илья Московец © URA.RU Роспотребнадзор ХМАО раскритиковал цветную посыпку пасхальных куличей и рекомендовал не покупать изделия с ней детям. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. «Изделия, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать (особенно для детей). отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури», — указано в публикации. В ведомстве уточняют, что в куличах все продукты должны быть натуральными. Вместо яиц не допускается яичный порошок, нельзя использовать маргарин и подсластитель. «Если кулич покрыт глазурью, то она должна лежать ровно, без подтеков, пузырей, трещин. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности», — добавили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало о том, что жители ЯНАО жалуются на качество куличей. Выпечку, которую продает сеть магазинов «Магнит», раскритиковали в соцсетях из-за чрезмерной влажности.

Роспотребнадзор ХМАО раскритиковал цветную посыпку пасхальных куличей и рекомендовал не покупать изделия с ней детям. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. «Изделия, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать (особенно для детей). отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури», — указано в публикации. В ведомстве уточняют, что в куличах все продукты должны быть натуральными. Вместо яиц не допускается яичный порошок, нельзя использовать маргарин и подсластитель. «Если кулич покрыт глазурью, то она должна лежать ровно, без подтеков, пузырей, трещин. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности», — добавили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало о том, что жители ЯНАО жалуются на качество куличей. Выпечку, которую продает сеть магазинов «Магнит», раскритиковали в соцсетях из-за чрезмерной влажности.