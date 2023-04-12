12 апреля 2023

Роспотребнадзор ХМАО раскритиковал цветную посыпку на куличах

© Служба новостей «URA.RU»
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Пасхальная экскурсия на хлебокомбинат и птицефабрику «СИТНО». Магнитогорск, продукты, пасха, куличи, еда
Роспотребнадзор ХМАО раскритиковал разноцветные шарики, которыми украшают куличи Фото:

Роспотребнадзор ХМАО раскритиковал цветную посыпку пасхальных куличей и рекомендовал не покупать изделия с ней детям. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

«Изделия, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать (особенно для детей). отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури», — указано в публикации.

В ведомстве уточняют, что в куличах все продукты должны быть натуральными. Вместо яиц не допускается яичный порошок, нельзя использовать маргарин и подсластитель. «Если кулич покрыт глазурью, то она должна лежать ровно, без подтеков, пузырей, трещин. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее URA.RU писало о том, что жители ЯНАО жалуются на качество куличей. Выпечку, которую продает сеть магазинов «Магнит», раскритиковали в соцсетях из-за чрезмерной влажности.

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Роспотребнадзор ХМАО раскритиковал цветную посыпку пасхальных куличей и рекомендовал не покупать изделия с ней детям. Об этом сообщает официальный сайт ведомства. «Изделия, посыпанные разноцветными шариками, лучше не покупать (особенно для детей). отдайте предпочтение натуральным украшениям — миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури», — указано в публикации. В ведомстве уточняют, что в куличах все продукты должны быть натуральными. Вместо яиц не допускается яичный порошок, нельзя использовать маргарин и подсластитель. «Если кулич покрыт глазурью, то она должна лежать ровно, без подтеков, пузырей, трещин. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности», — добавили в Роспотребнадзоре. Ранее URA.RU писало о том, что жители ЯНАО жалуются на качество куличей. Выпечку, которую продает сеть магазинов «Магнит», раскритиковали в соцсетях из-за чрезмерной влажности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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